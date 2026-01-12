Мислення Буданова змінить все

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає призначення Кирило Буданов на посаду очільника Офісу президента важливим стратегічним кроком. На його думку, ключовим фактором цього рішення стала здатність Буданова до глибокого і багаторівневого планування.

Кирило Буданов

Кулеба наголошує, що інтелектуальний рівень Буданова суттєво вирізняє його серед українських управлінців. Саме вміння мислити наперед, прораховуючи кілька сценаріїв розвитку подій, робить його однією з небагатьох фігур такого масштабу в українській політиці.

За словами ексміністра, це кадрове рішення є чітким сигналом для внутрішніх еліт про повернення класичної політики, заснованої на домовленостях, а не на адміністративному тиску чи прямому наказі. Він підкреслює, що це перша серйозна політична домовленість між ключовими центрами влади з 2022 року.

Окремо Кулеба звертає увагу на відмінність Буданова від його попередника, зазначаючи, що за психотипом і внутрішньою управлінською культурою Буданов і Єрмак є фактично протилежними особистостями. Це, на його думку, матиме вплив на стиль роботи Офісу президента.

Призначення Буданова також має зовнішньополітичний вимір. Для міжнародних партнерів України воно слугує чітким сигналом про зміну підходів у системі ухвалення рішень і про те, що попередня модель більше не працюватиме.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України в межах рубрики "Засоби ураження" порталу War&Sanctions оприлюднило інформацію про нову конфігурацію безпілотного літального апарата “ґєрань-2” серії “Э”. Йдеться про модифікацію, яка одночасно оснащена переносним зенітно-ракетним комплексом і основною бойовою частиною.