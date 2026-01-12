logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика Мислення Буданова змінить все
commentss НОВИНИ Всі новини

Мислення Буданова змінить все

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента є стратегічним сигналом як для українських еліт, так і для міжнародних партнерів, вважає Дмитро Кулеба

12 січня 2026, 16:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає призначення Кирило Буданов на посаду очільника Офісу президента важливим стратегічним кроком. На його думку, ключовим фактором цього рішення стала здатність Буданова до глибокого і багаторівневого планування.

Мислення Буданова змінить все

Кирило Буданов

Кулеба наголошує, що інтелектуальний рівень Буданова суттєво вирізняє його серед українських управлінців. Саме вміння мислити наперед, прораховуючи кілька сценаріїв розвитку подій, робить його однією з небагатьох фігур такого масштабу в українській політиці.

За словами ексміністра, це кадрове рішення є чітким сигналом для внутрішніх еліт про повернення класичної політики, заснованої на домовленостях, а не на адміністративному тиску чи прямому наказі. Він підкреслює, що це перша серйозна політична домовленість між ключовими центрами влади з 2022 року.

Окремо Кулеба звертає увагу на відмінність Буданова від його попередника, зазначаючи, що за психотипом і внутрішньою управлінською культурою Буданов і Єрмак є фактично протилежними особистостями. Це, на його думку, матиме вплив на стиль роботи Офісу президента.

Призначення Буданова також має зовнішньополітичний вимір. Для міжнародних партнерів України воно слугує чітким сигналом про зміну підходів у системі ухвалення рішень і про те, що попередня модель більше не працюватиме.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України в межах рубрики "Засоби ураження" порталу War&Sanctions оприлюднило інформацію про нову конфігурацію безпілотного літального апарата “ґєрань-2” серії “Э”. Йдеться про модифікацію, яка одночасно оснащена переносним зенітно-ракетним комплексом і основною бойовою частиною.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/12/8015622/
Теги:

Новини

Всі новини