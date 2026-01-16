Журналист-расследователь объяснил, почему Буданов нужен Офису Президента

Журналист-расследователь Юрий Николов убежден, что Кирилл Буданов сможет эффективно проявить себя на новой должности руководителя Офиса президента благодаря боевому опыту и готовности к жестким решениям. По его мнению, именно такой человек нужен государству в условиях сложной ситуации на фронте и внутренних вызовов.

Буданов в Офисе Президента

Николов отметил, что назначение человека, способного сопротивляться, говорить "нет" и брать на себя ответственность за практическую работу, является лучшим вариантом, чем формальный управленческий подход без реального влияния. Он подчеркнул, что стране нужны не успокоительные решения, а активные действия.

По словам журналиста, новому главе Офиса президента придется заниматься исправлением системных ошибок, допущенных другими должностными лицами. Речь идет, в частности, о стратегических решениях и проблемах государственной коммуникации.

Николов также выразил надежду, что изменения под руководством Буданова не ограничатся чисто кадровыми перестановками, а будут иметь реальное содержание и влияние на управленческие процессы в государстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает назначение Кирилл Буданов на должность главы Офиса президента важным стратегическим шагом. По его мнению, ключевым фактором этого решения стала способность Буданова к глубокому и многоуровневому планированию.

Кулеба отмечает, что интеллектуальный уровень Буданова существенно отличает его от украинских управленцев. Именно умение заранее думать, просчитывая несколько сценариев развития событий, делает его одной из немногих фигур такого масштаба в украинской политике. По словам эксминистра, это кадровое решение является четким сигналом для внутренних элит о возвращении классической политики, основанной на договоренностях, а не на административном давлении или прямом приказе. Он подчеркивает, что это первая серьезная политическая договоренность между ключевыми центрами власти с 2022 года.

