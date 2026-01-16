Журналист-расследователь объяснил, почему Буданов нужен Офису Президента

Рубрики
Журналист-расследователь Юрий Николов убежден, что Кирилл Буданов сможет эффективно проявить себя на новой должности руководителя Офиса президента благодаря боевому опыту и готовности к жестким решениям. По его мнению, именно такой человек нужен государству в условиях сложной ситуации на фронте и внутренних вызовов.
Буданов в Офисе Президента
Николов отметил, что назначение человека, способного сопротивляться, говорить "нет" и брать на себя ответственность за практическую работу, является лучшим вариантом, чем формальный управленческий подход без реального влияния. Он подчеркнул, что стране нужны не успокоительные решения, а активные действия.
По словам журналиста, новому главе Офиса президента придется заниматься исправлением системных ошибок, допущенных другими должностными лицами. Речь идет, в частности, о стратегических решениях и проблемах государственной коммуникации.
Николов также выразил надежду, что изменения под руководством Буданова не ограничатся чисто кадровыми перестановками, а будут иметь реальное содержание и влияние на управленческие процессы в государстве.