Зеленський звільняє Шмигаля: хто стане новим міністром оборони

Президент Володимир Зеленський у черговому відеозверненні повідомив про чергову хвилю кадрових змін.

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, глава держави прокоментував призначення керівником Офісу президента Кирила Буданова.

"Досвіду і сил Кирила достатньо, щоб направити роботу Офісу на безпекові питання і переговорний процес, але так як потрібно", — сказав Зеленський.

За його словами, ГУР очолить Олег Іващенко, а щодо Служби зовнішньої розвідки рішення буде вже незабаром. Зеленський також зазначив, що доручив готувати законопроект для оновлення ДБР, очікує його в січні.

Окрім того, президент наголосив, що вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони. Запропонував стати міністром Михайлу Федорову.

"Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно щодо цифровізації державних послуг та процесі. Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, з національними виробниками зброї та партнерами треба реалізувати такі зміни, які допоможуть", — зазначив Зеленський.

Нинішній міністр оборони Денис Шмигаль залишається в команді, йому президент запропонував "очолити інший напрямок в державній роботі, який не менш важливий".

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни. Зокрема, керівником Офісу президента призначено Кирила Буданова. А Головне управління розвідки Міноборони очолив Олег Іващенко. Документи розміщено на сайті глави держави.

Видання "Коментарі" також писало, що президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.