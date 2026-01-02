Зеленский увольняет Шмыгаля: кто станет новым министром обороны

Президент Владимир Зеленский в новом видеообращении сообщил об очередной волне кадровых изменений.

Владимир Зеленский и Денис Шмигаль. Фото: из открытых источников

В частности, глава государства прокомментировал назначение руководителем Офиса президента Кирилла Буданова.

"Опыта и сил Кирилла достаточно, чтобы направить работу Офиса на вопросы безопасности и переговорный процесс, но так как нужно", — сказал Зеленский.

По его словам, ГУР возглавит Олег Иващенко, а по Службе внешней разведки решение будет уже скоро. Зеленский также отметил, что поручил готовить законопроект по обновлению ДБР, ожидает его в январе.

Кроме того, президент подчеркнул, что решил изменить формат работы Министерства обороны. Предложил стать министром Михаилу Федорову.

"Михаил глубоко занимается вопросами линии дронов, работает очень результативно по цифровизации государственных услуг и в процессе. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, с национальными производителями оружия и партнерами, нужно реализовать такие изменения, которые помогут", — отметил Зеленский.

Нынешний министр обороны Денис Шмигаль остается в команде, ему президент предложил "возглавить другое направление в государственной работе, которое не менее важно".

