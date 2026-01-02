logo

Зеленский увольняет Шмыгаля: кто станет новым министром обороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Новым министром обороны президент планирует назначить Михаила Федорова

Новым министром обороны президент планирует назначить Михаила Федорова

2 января 2026, 22:11
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский в новом видеообращении сообщил об очередной волне кадровых изменений.

Зеленский увольняет Шмыгаля: кто станет новым министром обороны

Владимир Зеленский и Денис Шмигаль. Фото: из открытых источников

В частности, глава государства прокомментировал назначение руководителем Офиса президента Кирилла Буданова.

"Опыта и сил Кирилла достаточно, чтобы направить работу Офиса на вопросы безопасности и переговорный процесс, но так как нужно", — сказал Зеленский.

По его словам, ГУР возглавит Олег Иващенко, а по Службе внешней разведки решение будет уже скоро. Зеленский также отметил, что поручил готовить законопроект по обновлению ДБР, ожидает его в январе.

Кроме того, президент подчеркнул, что решил изменить формат работы Министерства обороны. Предложил стать министром Михаилу Федорову.

"Михаил глубоко занимается вопросами линии дронов, работает очень результативно по цифровизации государственных услуг и в процессе. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, с национальными производителями оружия и партнерами, нужно реализовать такие изменения, которые помогут", — отметил Зеленский.

Нынешний министр обороны Денис Шмигаль остается в команде, ему президент предложил "возглавить другое направление в государственной работе, которое не менее важно".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях. В частности, руководителем Офиса президента назначен Кирилл Буданов. Главное же управление разведки Минобороны возглавил Олег Иващенко. Документы размещены на сайте главы государства.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении руководства Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17530
