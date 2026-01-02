logo_ukra

BTC/USD

90263

ETH/USD

3127.46

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика Зеленський сказав, кого призначить новим керівником ГУР
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський сказав, кого призначить новим керівником ГУР

На зустрічі з президентом керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози

2 січня 2026, 17:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко відсьогодні продовжить служити державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України.

Зеленський сказав, кого призначить новим керівником ГУР

Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: з відкритих джерел

Про це після зустрічі з Іващенком повідомив президент Володимир Зеленський. Таким чином він підтвердив припущення про призначення керівника СЗР начальником ГУР. 

На зустрічі з президентом керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози. 

За словами Зеленського, українська розвідка й надалі фокусується на зменшенні російського економічного потенціалу. Адже що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. 

"Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати. Аналогічно діємо і щодо російського воєнного виробництва: що більше обірвемо звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни. Вдячний СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", після призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента очолити Головне управління розвідки Міноборони може нинішній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Про це повідомляють джерел низки українських ЗМІ та народних депутатів. Зокрема, про це написав у соцмережах нардеп Ярослав Железняк. 

Видання "Коментарі" також писало, що президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17525
Теги:

Новини

Всі новини