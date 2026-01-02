Хто очолить ГУР після призначення Буданова керівником ОП: джерела назвали прізвище

Після призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента очолити Головне управління розвідки Міноборони може нинішній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють джерел низки українських ЗМІ та народних депутатів. Зокрема, про це написав у соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

"Що цікаво, то дуже багато було інформації, що Буданову дозволять обрати когось зі своїх заступників ГУР на цю посаду. А Іващенко раніше відносили до квоти Єрмака. Зараз не переконаний, що це так. І останній багато разів саме на нього хотів замінити Буданова. Виходить у Єрмака нарешті вийде заміна Буданова на Іващенко) Правда не думаю, що він так це бачив", — зазначив Железняк.

Про ймовірне призначення Іващенка керівником ГУР пише також політична оглядачка Юлія Забеліна.

"Хто піде на ГУР, вже секрет полішенеля, неоднозначне рішення. Цю людину пророкували раніше. А як би було добре, якби ГУР очолив хтось з чинних заступників Буданова, і не довелось би оце робити зайві рухи в СЗР. Щоб продовжити масштабувати успіхи служби", — зазначила Забеліна.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.

Видання "Коментарі" також наводило думку політолога Вадима Денисенка. За його словами, після призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента є два головні варіанти розвитку подій з тим, хто ж тепер очолить ГУР Міноборони. ГУР може очолити нинішній керівник СЗР або ж людина Буданова. Якщо Буданов збереже контроль над ГУР, його нова посада стане явним підвищенням.