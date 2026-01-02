Зеленский сказал, кого назначит новым руководителем ГУР

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко продолжит служить государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины.

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: из открытых источников

Об этом после встречи с Иващенко сообщил президент Владимир Зеленский. Таким образом, он подтвердил предположение о назначении руководителя СВР начальником ГУР.

На встрече с президентом руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах.

По словам Зеленского, украинская разведка и дальше фокусируется на уменьшении российского экономического потенциала. Ведь чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии.

"Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь. Аналогично действуем и по российскому военному производству: чем больше оборвём связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет в усилиях для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", после назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента возглавить Главное управление разведки Минобороны может нынешний глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ и народных депутатов. В частности, об этом написал в соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении руководства Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.