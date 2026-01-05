Зеленський обговорив з Федоровим зміни в Міноборони: про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із першим віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, під час якої обговорили зміни в роботі Міністерства оборони, які планується реалізувати після його призначення на нову посаду.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

У соцмережах Зеленський наголосив, що ключовим орієнтиром у діяльності оборонного відомства має залишатися технологічний розвиток, головна мета якого — збереження життя українських військових.

"Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми повинні і повинні відповідати більш активному застосуванню технологій, більш швидкому розвитку нових видів зброї, новій тактиці", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що Міністерство цифрової трансформації з перших днів повномасштабної війни відіграє важливу роль у впровадженні рішень для сектору оборони. Йдеться, зокрема, про розвиток ринку озброєнь, широке використання безпілотників і сучасних систем зв’язку.

Зеленський також зазначив, що, попри прагнення України якнайшвидше завершити війну дипломатичним шляхом, Росія не демонструє готовності до миру. Саме тому Україна змушена посилювати обороноздатність через технологічну модернізацію та глибоку трансформацію оборонної сфери.

Було домовлено, що Михайло Федоров уже протягом тижня представить конкретні проєкти рішень щодо змін у Міноборони. Зеленський висловив сподівання, що парламент підтримає запропоноване посилення оборонного відомства.

Крім того, Федоров поінформував президента про результати впровадження технологічних рішень у війську. Зокрема, у грудні 2025 року на відео було підтверджено знищення 35 тисяч російських окупантів. Для порівняння, у листопаді зафіксували 30 тисяч підтверджених уражень, а в жовтні — 26 тисяч.

Глава держави підкреслив, що така динаміка свідчить про ефективність технологій. Постачання дронів до підрозділів ЗСУ зростає, а також готуються нові спеціальні формати посилення безпілотної складової оборони України.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім главою МЗС Дмитром Кулебою та заявив, що той "у команді України". Президент розповів, що обговорив із Кулебою політичну та інформаційну ситуацію навколо України.