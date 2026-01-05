Зеленский обсудил с Федоровым изменения в Минобороны: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, в ходе которой обсудили изменения в работе Министерства обороны, которые планируется реализовать после его назначения на новую должность.

Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников

В соцсетях Зеленский подчеркнул, что ключевым ориентиром в деятельности оборонного ведомства должно оставаться технологическое развитие, главная цель которого – сохранение жизни украинских военных.

"Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны соответствовать более активному применению технологий, скорейшему развитию новых видов оружия, новой тактике", — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что Министерство цифровой трансформации с первых дней полномасштабной войны играет немаловажную роль в внедрении решений для сектора обороны. Речь идет, в частности, о развитии рынка вооружений, широком использовании беспилотников и современных систем связи.

Зеленский также отметил, что, несмотря на стремление Украины как можно быстрее завершить войну по дипломатическому пути, Россия не демонстрирует готовности к миру. Именно поэтому Украина вынуждена усиливать обороноспособность из-за технологической модернизации и глубокой трансформации оборонной сферы.

Было договорено, что Михаил Федоров уже через неделю представит конкретные проекты решений по изменениям в Минобороны. Зеленский выразил надежду на то, что парламент поддержит предложенное усиление оборонного ведомства.

Кроме того, Федоров проинформировал президента о результатах внедрения технологических решений в армии. В частности, в декабре 2025 года на видео было подтверждено уничтожение 35 тысяч российских окупантов. Для сравнения, в ноябре зафиксировали 30 тысяч подтвержденных поражений, а в октябре – 26 тысяч.

Глава государства подчеркнул, что подобная динамика свидетельствует об эффективности технологий. Снабжение дронов в подразделения ВСУ растет, а также готовятся новые специальные форматы усиления беспилотной составляющей обороны Украины.

