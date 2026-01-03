Как Зеленский уговаривал Буданова идти в Офис Президента

Рубрики
Президент Украины в течение месяца вел переговоры с Кириллом Будановым, пытаясь убедить его согласиться на должность руководителя Офиса президента. По имеющейся информации, Буданов затруднялся покидать работу, связанную с непосредственным оперативным и "полевым" направлением, в пользу кабинетной деятельности.
Зеленский месяц просил Буданова возглавить ОП
Отмечается, что Буданов традиционно предпочитает работу, связанную с операциями по безопасности и реальными процессами на местах, а не офисному управлению. Именно это стало главной причиной его сомнений в новом назначении.
В то же время в политических и кругах безопасности его считают одной из немногих фигур в украинской власти, которая на протяжении всей полномасштабной войны поддерживала рабочие каналы коммуникации с российской стороной — в том числе по гуманитарным вопросам, включая обмены пленными.
Аналитики предполагают, что этот опыт и существующие контакты могут играть важную роль при активизации мирных переговоров. В этом случае Буданов может стать ключевой фигурой, способной совместить опыт безопасности, политическое доверие и переговорные возможности.