Как Зеленский уговаривал Буданова идти в Офис Президента

Президент Украины в течение месяца вел переговоры с Кириллом Будановым, пытаясь убедить его согласиться на должность руководителя Офиса президента. По имеющейся информации, Буданов затруднялся покидать работу, связанную с непосредственным оперативным и "полевым" направлением, в пользу кабинетной деятельности.

Зеленский месяц просил Буданова возглавить ОП

Отмечается, что Буданов традиционно предпочитает работу, связанную с операциями по безопасности и реальными процессами на местах, а не офисному управлению. Именно это стало главной причиной его сомнений в новом назначении.

В то же время в политических и кругах безопасности его считают одной из немногих фигур в украинской власти, которая на протяжении всей полномасштабной войны поддерживала рабочие каналы коммуникации с российской стороной — в том числе по гуманитарным вопросам, включая обмены пленными.

Аналитики предполагают, что этот опыт и существующие контакты могут играть важную роль при активизации мирных переговоров. В этом случае Буданов может стать ключевой фигурой, способной совместить опыт безопасности, политическое доверие и переговорные возможности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский, по имеющейся информации, рассматривает возможность увольнения главы Службы безопасности Украины Василия Малюка с нынешней должности и его дальнейшего назначения на другую ключевую государственную позицию.

Среди обсуждаемых вариантов — руководитель Службы внешней разведки или секретарь Совета национальной безопасности и обороны. По процедуре назначение главы СБУ осуществляется Верховной Радой по представлению президента.

