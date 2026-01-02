Зеленський може звільнити голову СБУ Василя Малюка

Президент України Володимир Зеленський, за наявною інформацією, розглядає можливість звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка з нинішньої посади та його подальшого призначення на іншу ключову державну позицію.

Про можливе звільнення Малюка

Серед варіантів, які обговорюються, — очільник Служби зовнішньої розвідки або секретар Ради національної безпеки і оборони. За процедурою, призначення голови СБУ здійснюється Верховною Радою за поданням президента.

У політичних колах зазначають, що остаточного рішення щодо можливого наступника Малюка на посаді голови СБУ наразі немає. Також лунали припущення щодо кандидатур із чинного керівного складу спецслужби, однак підтвердження цим варіантам поки що не отримано.

Згодом з’явилася інформація, що Василю Малюку нібито пропонували подати заяву про відставку та погодитися на одну з альтернативних посад. Водночас, за цими ж даними, він відмовився від запропонованих варіантів і висловив намір продовжувати роботу саме в Службі безпеки України.

Увечері 2 січня президент анонсував подальші кадрові рішення, заявивши про продовження змін у державному управлінні.

У той самий день було оголошено про низку гучних призначень: колишній керівник Служби зовнішньої розвідки очолив Головне управління розвідки, а попередній керівник ГУР отримав посаду голови Офісу президента. Також президент запропонував чинному міністру цифрової трансформації очолити Міністерство оборони.

Очікується, що найближчим часом можуть бути ухвалені нові кадрові рішення, які суттєво змінять конфігурацію силового та політичного блоків влади.

