Військовий повідомляє про новий етап війни: є позитивний сигнал

У Силах оборони України, ймовірно, розпочинається новий етап війни, коли кадрові рішення на найвищих рівнях ухвалюються з урахуванням реальної ефективності людей, а не особистих симпатій, зв’язків чи кулуарних домовленостей. Про це заявив військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс".

Військовий про ефективні кадрові рішення

За його словами, ситуація на фронті та загальний хід війни поступово заганяють державу в критичні рамки, де помилки стають дедалі дорожчими. Час, коли можна було експериментувати з призначеннями або ухвалювати рішення "на авось", фактично закінчується.

"Можливо, ми вступаємо в етап боротьби за незалежність, коли у верхах уже починають тверезо дивитися на реальність, оцінювати всі ризики й усвідомлювати, що права на помилку стає дедалі менше", — зазначає військовий.

На думку "Алекса", саме ці обставини змушують керівництво країни та армії змінювати підхід до кадрової політики. В умовах постійного тиску з боку ворога головним критерієм для призначень має бути не "лояльність", не особисті стосунки й не те, наскільки людина комусь подобається, а її реальна користь і результативність.

Військовий підкреслює, що сьогодні ключове питання — це ефективність конкретної людини на своїй посаді. Саме від цього залежить не лише успіх окремих операцій, а й загальна здатність держави вистояти.

Як приклад позитивних змін "Алекс" згадав призначення бойового командира ОЗСП Lasar’s Group на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. На його переконання, такі рішення свідчать про поступовий відхід від формального підходу до управління та спробу залучити до стратегічних посад людей із реальним бойовим досвідом.

"Сподіваюся, що подібних кадрових рішень стане більше, а повноваження й компетенція таких людей будуть значно ширшими", — зазначив він.

Військовий наголошує, що нинішній етап війни вимагає максимально жорстких і прагматичних рішень. Будь-яка неефективність або помилка на керівних посадах може коштувати занадто дорого — як у людських життях, так і втрачених можливостях на фронті.

На його думку, якщо Збройні сили України дійсно переходять до системного відбору кадрів за принципом результативності, це може стати одним із ключових факторів стійкості та виживання країни у затяжній війні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, підсумовуючи ключові рішення у сфері безпеки та оборони.