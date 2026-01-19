Нове керівництво ППО: Зеленський погодив ключове призначення

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, підсумовуючи ключові рішення у сфері безпеки та оборони.

Павло Єлізаров новий заступник Повітряних Сил України

За словами президента, разом із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та військовим командуванням буде розроблено нову організацію роботи всього компонента протиповітряного захисту. Йдеться про системні зміни у застосуванні ППО Повітряними силами та трансформацію підходів до захисту українського неба.

Окремо Зеленський повідомив про домовленості з першою віцепрем’єркою Юлією Свириденко. Уже цього тижня уряд має ухвалити необхідні рішення для стабілізації ситуації в енергетиці. Також передбачено додаткові щомісячні виплати для працівників, які залучені до відновлювальних робіт після російських ударів по інфраструктурі.

Президент наголосив, що найближчими днями громадянам слід бути особливо уважними, оскільки Росія підготувалася до чергового масованого обстрілу. Водночас він повідомив про погодження низки операцій із Службою безпеки України, які мають посилити обороноздатність держави.

Крім того, Зеленський поінформував про зустрічі української делегації з представниками президента США. За його словами, ці переговори підтвердили, що Україна діє конструктивно та послідовно працює над дипломатичними шляхами завершення війни, не послаблюючи при цьому власну оборону.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали чергового удару по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі російського агресора. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, операція була спрямована на зменшення наступальних можливостей противника.