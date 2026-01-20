Военный сообщает о новом этапе войны: есть положительный сигнал

В Силах обороны Украины, вероятно, начинается новый этап войны, когда кадровые решения на самых высоких уровнях принимаются с учетом реальной эффективности людей, а не личных симпатий, связей или кулуарных договоренностей. Об этом заявил военнослужащий Сил обороны с позывным "Алексом".

Военный про эффективные кадровые решения

По его словам, ситуация на фронте и общий ход войны постепенно загоняют государство в критические рамки, где ошибки становятся все дороже. Время, когда можно было экспериментировать с назначениями или принимать решение "на авось", фактически истекает.

"Возможно, мы вступаем в этап борьбы за независимость, когда в верхах уже начинают трезво смотреть на реальность, оценивать все риски и отдавать себе отчет, что права на ошибку становится все меньше", — отмечает военный.

По мнению Алекса, именно эти обстоятельства заставляют руководство страны и армии изменять подход к кадровой политике. В условиях постоянного давления со стороны врага главным критерием для назначений должно быть не "лояльность", не личные отношения и не то, насколько человек кому нравится, а его реальная польза и результативность.

Военный подчеркивает, что сегодня ключевой вопрос – это эффективность конкретного человека на своей должности. Именно от этого зависит не только успех отдельных операций, но и всеобщая способность государства выстоять.

В качестве примера позитивных изменений "Алекс" упомянул назначение боевого командира ОЗСП Lasar's Group на должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. По его убеждению, такие решения свидетельствуют о постепенном отходе от формального подхода к управлению и попытке вовлечь в стратегические должности людей с реальным боевым опытом.

"Надеюсь, что подобных кадровых решений станет больше, а полномочия и компетенция таких людей будут значительно шире", — отметил он.

Военный отмечает, что нынешний этап войны требует максимально жестких и прагматических решений. Любая неэффективность или ошибка на руководящих должностях может стоить слишком дорого – как в человеческих жизнях, так и упущенных возможностях на фронте.

По его мнению, если вооруженные силы Украины действительно переходят к системному отбору кадров по принципу результативности, это может стать одним из ключевых факторов устойчивости и выживания страны в затяжной войне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, подводя итоги ключевых решений в сфере безопасности и обороны.