Відставка Сибіги, заміна Стефанішиної та «колективний Єрмак»: у Зеленського відповіли на «кадрові» чутки
Відставка Сибіги, заміна Стефанішиної та «колективний Єрмак»: у Зеленського відповіли на «кадрові» чутки

В Офісі президента прокоментували чутки про ймовірну відставку міністра закордонних справ Андрія Сибіги

12 грудня 2025, 17:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Про те, що міністра закордонних справ України Андрія Сибігу невдовзі відправлять у відставку, написав у Facebook голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. 

Відставка Сибіги, заміна Стефанішиної та «колективний Єрмак»: у Зеленського відповіли на «кадрові» чутки

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

За його словами, кандидатуру нового міністра можуть внести до парламенту разом із претендентами на посади очільників міністерств юстиції та економіки. 

"Можливо, навіть наступного тижня. Прізвище — це, звичайно, "секрет Полішинеля" — Сергій Кислиця", — зазначив політолог.

За інформацією Шлінчака, Сибіга нібито має намір стати послом України в Польщі. Для цього, за словами експерта, "оформили агреман".

Шлінчак також зазначив, що посол України в США Ольга Стефанішина ще не вручила вірчі грамоти. Це, за його словами, свідчить про, що її також можуть замінити. 

Окрім того, голова правління Інституту світової політики не виключає зміну структури Офісу президента.

"Він може стати "Кабінетом президента", де суспільству буде презентовано модель "колективного Єрмака", — додав Шлінчак.

Заяви політолога прокоментував радник президента Дмитро Литвин. За його словами, у Шлінчака "не може бути реальної інформації про кадрові наміри, у нього немає джерела". Представник ОП наголосив, що нині немає планів звільняти Андрія Сибігу. А у Стефанішиної в Америці "все нормально".

За словами Литвина, нову структуру Офісу президента поки що ніхто не обговорює. Спочатку очікується призначення нового керівника.

Як повідомляв портал "Коментарі", Володимир Зеленський розповів, які кандидатури розглядає на посаду нового керівника Офісу президента. Зокрема, він назвав претендентами на посаду п’ятьох людей.  Йдеться про нинішнього міністра оборони Дениса Шмигаля, віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, а також начальника ГУР Кирила Буданова та заступника керівника ОП Павла Палісу.  



Джерело: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid024z7Yoe2CkiebeUcm1Z6zEixEY9exvPHsayDDDHYCPhfAjwz7utc5AQjZWSimPy2gl
