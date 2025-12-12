Отставка Сибиги, замена Стефанишиной и «коллективный Ермак»: у Зеленского ответили на «кадровые» слухи

О том, что министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу вскоре отправят в отставку, написал в Facebook глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Офис президента. Фото: из открытых источников

По его словам, кандидатуру нового министра могут внести в парламент вместе с претендентами на должности глав министерств юстиции и экономики.

"Возможно, даже на следующей неделе. Фамилия – это, конечно, "секрет Полишинеля" – Сергей Кислица", – отметил политолог.

По информации Шлинчака, Сибига намерен стать послом Украины в Польше. Для этого, по словам эксперта, "оформили агреман".

Шлинчак также отметил, что посол Украины в США Ольга Стефанишина еще не вручила верительные грамоты. Это, по его словам, свидетельствует о том, что ее также могут заменить.

Кроме того, председатель правления Института мировой политики не исключает изменения структуры Офиса президента.

"Он может стать "Кабинетом президента", где обществу будет презентована модель "коллективного Ермака", — добавил Шлинчак.

Заявления политолога прокомментировал советник президента Дмитрий Литвин. По его словам, у Шлинчака "не может быть реальной информации о кадровых намерениях, у него нет источника". Представитель ОП подчеркнул, что сейчас нет планов увольнять Андрея Сибигу. А у Стефанишиной в Америке "все нормально".

По словам Литвина, новую структуру Офиса президента пока никто не обсуждает. Сначала ожидается назначение нового руководителя.

Как сообщал портал "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, какие кандидатуры рассматривает на должность нового руководителя Офиса президента. В частности, он назвал претендентами на должность пятерых человек. Речь идет о нынешнем министре обороны Денисе Шмигале, вице-премьере – министре цифровой трансформации Михаиле Федорове, первом заместителе министра иностранных дел Сергее Кислице, а также начальнике ГУР Кирилле Буданове и заместителе руководителя ОП Павле Палисе.