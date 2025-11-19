Відставка Єрмака може зупинити падіння підтримки Зеленського — експерт

Відставка голови Офісу президента України Андрія Єрмака може зупинити падіння підтримки голови української держави Володимира Зеленського. Про це в етері КИЇВ24 заявив політтехнолог Олег Постернак.

"Відставка Єрмака може бути зручним інструментом для заспокоєння ситуації, — зазначив Постернак. — Це вже обговорюється в середовищі "Слуги народу", про що свідчить навіть виступ Веніславського в прямому ефірі".

Зазначимо, що експредставник президента у Верховній Раді та Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") вважає, що, голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку. За його словами, "тригером" стала озвучена депутатом Верховної Ради з фракції "Голос" Ярославом Железняком інформація про те, нібито на плівках НАБУ під псевдо "Алі-Баба" криється Андрій Єрмак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Микита Потураєв з фракції "Слуга Народу" оприлюднив заяву із закликом створити "коаліцію національної стійкості" з проукраїнськими силами у парламенті та "уряд національної стійкості". За його словами, наразі 10 депутатів фракції її підписали, втім вона відкрита до приєднання.

Причиною заклику є справа про розкрадання в Енергоатомі, яку розслідує НАБУ та САП. Речниця фракції Палійчук у коментарі журналістам вже заявила, що заява Потураєва не є "позицією фракції", а "заявою окремих депутатів".