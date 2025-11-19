Нардеп Микита Потураєв з фракції "Слуга Народу" оприлюднив заяву із закликом створити "коаліцію національної стійкості" з проукраїнськими силами у парламенті та "уряд національної стійкості". За його словами, наразі 10 депутатів фракції її підписали, втім вона відкрита до приєднання.

Нардепи фракції «Слуга народу» зробили заяву з закликом створити новий уряд

Причиною заклику є справа про розкрадання в Енергоатомі, яку розслідує НАБУ та САП.

Речниця фракції Палійчук у коментарі журналістам вже заявила, що заява Потураєва не є "позицією фракції", а "заявою окремих депутатів".

Наводимо повну заяву нардепа:

"Усвідомлюючи значне посилення загрози для існування Української держави внаслідок викриття масштабних корупційних оборудок на найвищих щаблях державного управління і послідуючу кризу довіри до ключових інститутів влади, ми, народні депутати України — представники фракції політичної партії "Слуга народу", заявляємо про свою політичну позицію:

1. "Недоторканих" не повинно бути.

Всі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування НАБУ і САП щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча мають бути звільненими негайно. Якщо подальше розслідування виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетних до діяльності цього угруповання — до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України.

2. Повна підтримка НАБУ і САП.

Усі органи державної влади — без винятку — повинні сприяти НАБУ та САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду.

Будь-які спроби тиску на антикорупційні органи, дискредитація їхньої роботи або штучне обмеження їхніх повноважень є неприйнятними і суперечать національним інтересам України.

3. Коаліція національної стійкості.

Задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави, ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості.

Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню.

4. Уряд національної стійкості – без партійних квот і кулуарних домовленостей.

Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, щодо формування Уряду національної стійкості.

Такий Уряд має бути:

• сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей",

• складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах,

• орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

Члени такого Уряду мають відстоювати загальнонаціональні, а не вузькополітичні або партійні інтереси, і не використовувати займані посади, як трамплін для майбутніх політичних кампаній.

5. Конституційний баланс влади і зміцнення довіри до інституту Президента.

Владний трикутник: Президент України — Верховна Рада України — Кабінет Міністрів України — повинні повернутися в рамки Конституції України і будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки.

Важливо, щоб діяльність Офісу Президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик.

Ми переконані, що Президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту Глави держави як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів.

Ми звертаємося до українського громадянського суспільства, українських медіа, а також до наших міжнародних друзів і партнерів із закликом підтримати цю ініціативу, як необхідну умову для продовження спільної боротьби за збереження незалежності та суверенітету України.

У розбраті — поразка.

В єдності, очищенні та справедливості — перемога.

Слава Україні!".

