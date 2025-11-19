Отставка Ермака может остановить падение поддержки Зеленского - эксперт

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака может остановить падение поддержки главы украинского государства Владимира Зеленского. Об этом в эфире КИЕВ24 заявил политтехнолог Олег Постернак.

"Отставка Ермака может быть удобным инструментом для успокоения ситуации, – отметил Постернак. – Это уже обсуждается в среде "Слуги народа", о чем свидетельствует даже выступление Вениславского в прямом эфире".

Отметим, что экс-представитель президента в Верховной Раде и Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак должен уйти в отставку. По его словам, "триггером" стала озвученная депутатом Верховной Рады из фракции "Голос" Ярославом Железняком информация о том, что якобы на пленках НАБУ под псевдо "Али-Баба" кроется Андрей Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Никита Потураев из фракции "Слуга Народа" обнародовал заявление с призывом создать "коалицию национальной устойчивости" с проукраинскими силами в парламенте и "правительство национальной устойчивости". По его словам, в настоящее время 10 депутатов фракции ее подписали, впрочем, она открыта к присоединению.

Причиной призыва является дело о хищении в Энергоатоме, которое расследует НАБУ и САП. Представитель фракции Палийчук в комментарии журналистам уже заявила, что заявление Потураева не является "позицией фракции", а "заявлением отдельных депутатов".