Главная Новости Политика внутренняя политика В Раде требуют отчета от Ермака о своей «бурной деятельности»
В Раде требуют отчета от Ермака о своей «бурной деятельности»

Ермак должен отчитываться перед украинским народом о всей своей бурной деятельности – Разумков

4 декабря 2025, 11:16
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков во время выступления в Раде подчеркнул, что экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак перед отставкой не отчитывался о результатах своей работы, но должен сделать это хотя бы сейчас.

"Хотя Ермак уже не руководит Офисом президента, он до сих пор является членом Совета национальной безопасности и обороны. Это подтверждено на официальном сайте, а указа о его выводе из состава СНБО Зеленский не разглашал.

Более того, Ермака продолжает охранять Управление госохраны за бюджетные средства!

Сегодня есть все основания вызвать его в Парламент и требовать отчета перед украинским народом о своей деятельности – и как руководителя Офиса Президента, и как главы переговорной делегации!

Но отчет Ермака интересует миллионы украинцев и всего 74 депутата", – подчеркнул Разумков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке. Об этом в видеообращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт", – подчеркнул глава государства.

На сайте Президента Украины уже появился соответствующий указ об отставке Ермака А.Б.



