Стерненко отримав офіційну посаду в Міноборони: що відомо

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся з волонтером Сергієм Стерненком та призначив його своїм радником.

Михайло Федоров і Сергій Стерненко. Фото: з відкритих джерел

Волонтер займатиметься підвищенням використання БпЛА на фронті. Про це Федоров повідомив у соцмережах.

"Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", — зазначив міністр.

За словами Федорова, є кілька треків, над якими Міноборони потрібно працювати вже зараз.

"Перший — базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати — військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз. Ще один фокус — аналітика та ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога", — наголосив міністр.

Михайло Федоров зазначив, що зараз головна мете — допомогти "швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян".

"Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом — ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових. Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень", — зазначив міністр.

Своє долучення до команди нового міністра оборони прокоментував також Сергій Стерненко. Волонтер наголосив, що його бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо української оборони практично повністю збігається з баченням міністра.

"Тож готовий допомогти реалізувати його стратегію. Російські окупанти мають знищуватися у промислових масштабах. Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів. Будемо руйнувати перепони та сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони – в інтересах українського солдата та країни", — зазначив Стерненко.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з відомим волонтером та громадським діячем Сергієм Стерненком. У повідомленні в соцмережах президент зазначив, що подякував волонтеру за підтримку української армії та зусилля з розвитку дронової складової захисту України.