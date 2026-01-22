Стерненко получил официальный пост в Минобороны: что известно

Министр обороны Украины Михаил Федоров встретился с волонтером Сергеем Стерненко и назначил его своим советником.

Михаил Фёдоров и Сергей Стерненко. Фото: из открытых источников

Волонтер будет заниматься повышением использования БПЛА на фронте. Об этом Федоров сообщил в соцсетях.

"Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", — отметил министр.

По словам Федорова, есть несколько треков, над которыми Минобороны следует работать уже сейчас.

"Первый – базовое обеспечение дроновых подразделений. Снабжение также нужно систематизировать — военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас. Еще один фокус – аналитика и эффективность. Именно здесь поможет экспертиза Сергея. Сейчас только 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага", — подчеркнул министр.

Михаил Федоров отметил, что сейчас главная цель – помочь "быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян".

"Дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом — мы усовершенствуем все процессы, опираясь на качественные данные с фронта и военных. Есть общее видение повышения эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся реализовать все задуманное, помочь каждому экипажу расти и выйти на новый уровень", — отметил министр.

Свое присоединение к команде нового министра обороны прокомментировал также Сергей Стерненко. Волонтер подчеркнул, что его видение развития беспилотных технологий и в целом относительно украинской обороны практически полностью совпадает с видением министра.

"Поэтому готов помочь реализовать его стратегию. Российские оккупанты должны уничтожаться в промышленных масштабах. Для этого создадим новые возможности для нашей армии, в частности дроновых подразделений. Будем разрушать преграды и способствовать масштабированию наилучшего опыта для укрепления сил обороны – в интересах украинского солдата и страны", — отметил Стерненко.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным волонтером и общественным деятелем Сергеем Стерненко. В сообщении в соцсетях президент отметил, что поблагодарил волонтера за поддержку украинской армии и усилия по развитию дроновой составляющей защиты Украины.