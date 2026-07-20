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Сирський ошелешив заявою про Федорова і відверто розповів, що між ними

Сирський розповів, що для нього стало несподіванкою в історії зі звільненням Федорова

20 липня 2026, 21:06
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Кречмаровская Наталия

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський публічно розвіяв чутки про особисту ворожнечу з  колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та публічно перепросив за власну жорсткість. Заява пролунала на тлі активного обговорення суспільством мобілізації, закупівель та військових контрактів. Втім, такі публічні обговорення впливають на єдність тилу та боєздатність фронту. Про це Сирський повідомив у колонці на Militarny.    

Сирський ошелешив заявою про Федорова і відверто розповів, що між ними

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Генерал наголосив, що вважає робочі суперечки між інституціями нормою під час війни. Проте роздмухування публічної драми грає виключно на руку кремлівському диктатору Володимиру Путіну.         

“Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі”, — заявив Олександр Сирський.

За словами головкома, спрощення складних оборонних процесів до банальних гасел шкодить ухваленню життєво важливих рішень. Війну виграє реальна праця, а не суперечки у соцмережах. Політизація військових питань неприпустима, підкреслив Сирський.    

Нагадаємо, як раніше повідомляли “Коментарі”, Михайло Федоров був звільнений з посади міністра оборони, нібито через те, що між ним і Сирським був конфлікт.      



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Джерело: https://militarnyi.com/uk/articles/moya-robota-vijna/
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