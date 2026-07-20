Сырский ошарашил заявлением о Федорове и откровенно рассказал, что между ними

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Кречмаровская Наталия
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский публично развеял слухи о личной вражде с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и публично извинился за собственную жесткость. Заявление прозвучало на фоне активного обсуждения обществом мобилизации, закупок и военных контрактов. Однако такие публичные обсуждения влияют на единство тыла и боеспособность фронта. Об этом Сырский сообщил в колонке на Militarny.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Генерал подчеркнул, что считает рабочие споры между институтами нормой во время войны. Однако раздувание публичной драмы играет исключительно на руку кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
По словам главкома, упрощение сложных оборонительных процессов в банальные лозунги вредит принятию жизненно важных решений. Войну выигрывает реальный труд, а не споры в соцсетях. Политизация военных вопросов недопустима, подчеркнул Сырский.
Напомним, как ранее сообщали "Комментарии", Михаил Федоров был уволен с должности министра обороны, якобы из-за того, что между ним и Сырским был конфликт.