Сырский ошарашил заявлением о Федорове и откровенно рассказал, что между ними

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский публично развеял слухи о личной вражде с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и публично извинился за собственную жесткость. Заявление прозвучало на фоне активного обсуждения обществом мобилизации, закупок и военных контрактов. Однако такие публичные обсуждения влияют на единство тыла и боеспособность фронта. Об этом Сырский сообщил в колонке на Militarny.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Генерал подчеркнул, что считает рабочие споры между институтами нормой во время войны. Однако раздувание публичной драмы играет исключительно на руку кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

"Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институциями во время великой войны. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе”, — заявил Александр Сырский.

По словам главкома, упрощение сложных оборонительных процессов в банальные лозунги вредит принятию жизненно важных решений. Войну выигрывает реальный труд, а не споры в соцсетях. Политизация военных вопросов недопустима, подчеркнул Сырский.

Напомним, как ранее сообщали "Комментарии", Михаил Федоров был уволен с должности министра обороны, якобы из-за того, что между ним и Сырским был конфликт.