Що не так у зустрічі Зеленського з Притулою: що дивує

На перший погляд у зустрічі Володимира Зеленського з Сергієм Притулою, хоча вона не про підтримку волонтерського руху, як декларується, а про майбутні союзи на виборах, не має нічого дивного. Про це розповів політичний аналітик, блогер Карл Волох.

Володимир Зеленський та Сергій Притула. Фото: із відкритих джерел

"Але зачепила мене ця новина з іншої причини. Бо зʼявилася на другий день після заяви Кличка, що за останні чотири роки президент часу на зустріч із ним не знайшов", – зазначив Карл Волох.

Він продовжує, складно знайти політичних опонентів запекліших за Трампа й Мамдані – мера Нью-Йорка і представника Демократичної партії. Як і складно визначити політика більш емоційного, нарцисичного й безвідповідального, ніж Трамп. Але останній час для обговорення робочих питань із Мамдані знаходить, а Зеленський, з його комплексами й культом особистої відданості, бачити мера столиці під час війни не готовий.

"Що ж, бувають ситуації, коли навіть я, патологічний оптиміст, перетворююся на Кассандру. Так було в 2019 перед виборами. І, на жаль, ні в чому не помилився", – підсумував аналітик.

У соцмережах глава держави повідомив, що подякував засновнику "Фонду Притули" за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості.

"І саме про це говорили із Сергієм – як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати. Слава Україні!" — написав Зеленський.

Сергій Притула у Facebook подякував Зеленському за "предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни". Водночас подробиць на президент, ні волонтер не наводять.



