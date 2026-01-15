Що не так у зустрічі Зеленського з Притулою: що дивує

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На перший погляд у зустрічі Володимира Зеленського з Сергієм Притулою, хоча вона не про підтримку волонтерського руху, як декларується, а про майбутні союзи на виборах, не має нічого дивного. Про це розповів політичний аналітик, блогер Карл Волох.
Володимир Зеленський та Сергій Притула. Фото: із відкритих джерел
Він продовжує, складно знайти політичних опонентів запекліших за Трампа й Мамдані – мера Нью-Йорка і представника Демократичної партії. Як і складно визначити політика більш емоційного, нарцисичного й безвідповідального, ніж Трамп. Але останній час для обговорення робочих питань із Мамдані знаходить, а Зеленський, з його комплексами й культом особистої відданості, бачити мера столиці під час війни не готовий.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський зустрівся із відомим волонтером, колишнім шоуменом Сергієм Притулою.
У соцмережах глава держави повідомив, що подякував засновнику "Фонду Притули" за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості.
Сергій Притула у Facebook подякував Зеленському за "предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни". Водночас подробиць на президент, ні волонтер не наводять.