Что не так во встрече Зеленского с Притулой: что удивляет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На первый взгляд, во встрече Владимира Зеленского с Сергеем Притулой, хотя она не о поддержке волонтерского движения, как декларируется, а о будущих союзах на выборах, не имеет ничего удивительного. Об этом рассказал политический аналитик, блогер Карл Волох.
Владимир Зеленский и Сергей Притула. Фото: из открытых источников
Он продолжает, сложно найти политических оппонентов ожесточеннее Трампа и Мамдани – мэра Нью-Йорка и представителя Демократической партии. Как и сложно определить политика более эмоционального, нарциссического и безответственного, чем Трамп. Но в последнее время для обсуждения рабочих вопросов из Мамдани находит, а Зеленский, с его комплексами и культом личной преданности, видеть мэра столицы во время войны не готов.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский встретился с известным волонтером, бывшим шоуменом Сергеем Притулой.
В соцсетях глава государства сообщил, что поблагодарил основателя "Фонда Приюты" за помощь Вооруженным Силам Украины, нашу защиту и устойчивость.
Сергей Притула в Facebook поблагодарил Зеленского за "предметный разговор о важности работы волонтерского движения по укреплению обороноспособности страны". В то же время, подробностей на президент, ни волонтер не приводят.