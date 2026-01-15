logo

Главная Новости Политика внутренняя политика Что не так во встрече Зеленского с Притулой: что удивляет
commentss НОВОСТИ Все новости

Что не так во встрече Зеленского с Притулой: что удивляет

Владимир Зеленский определил для себя более приоритетную встречу с Притулой, а не Кличко

15 января 2026, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На первый взгляд, во встрече Владимира Зеленского с Сергеем Притулой, хотя она не о поддержке волонтерского движения, как декларируется, а о будущих союзах на выборах, не имеет ничего удивительного. Об этом рассказал политический аналитик, блогер Карл Волох.

Что не так во встрече Зеленского с Притулой: что удивляет

Владимир Зеленский и Сергей Притула. Фото: из открытых источников

"Но задела меня эта новость по другой причине. Потому что появилась на второй день после заявления Кличко, что за последние четыре года президент времени на встречу с ним не нашел", – отметил Карл Волох.

Он продолжает, сложно найти политических оппонентов ожесточеннее Трампа и Мамдани – мэра Нью-Йорка и представителя Демократической партии. Как и сложно определить политика более эмоционального, нарциссического и безответственного, чем Трамп. Но в последнее время для обсуждения рабочих вопросов из Мамдани находит, а Зеленский, с его комплексами и культом личной преданности, видеть мэра столицы во время войны не готов.

"Что ж, бывают ситуации, когда даже я, патологический оптимист, превращаюсь в Кассандру. Так было в 2019 году перед выборами. И, к сожалению, ни в чем не ошибся", – подытожил аналитик.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский встретился с известным волонтером, бывшим шоуменом Сергеем Притулой.

В соцсетях глава государства сообщил, что поблагодарил основателя "Фонда Приюты" за помощь Вооруженным Силам Украины, нашу защиту и устойчивость.

"И именно об этом говорили с Сергеем – как дополнительно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и саму привычку украинцев сплачиваться ради решения общих национальных задач. Договорились сотрудничать. Слава Украине!" – написал Зеленский.

Сергей Притула в Facebook поблагодарил Зеленского за "предметный разговор о важности работы волонтерского движения по укреплению обороноспособности страны". В то же время, подробностей на президент, ни волонтер не приводят.




