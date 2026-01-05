logo_ukra

Головна Новини Політика внутрішня політика Що кажуть військові про кадрові зміни в ДПСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Що кажуть військові про кадрові зміни в ДПСУ

Лейтенант «Алекс»: кадрові зміни в ДПСУ виглядають більше як вистава, ніж реформа

5 січня 2026, 15:48
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" скептично оцінив можливі наслідки зміни керівництва Державної прикордонної служби України, заявивши, що сам по собі кадровий крок навряд чи призведе до глибоких трансформацій у структурі.

Що кажуть військові про кадрові зміни в ДПСУ

Військові про кадрові зміни в Україні

За його словами, практика показує: одна людина не здатна змінити систему, навіть маючи сильну команду. Проблема полягає значно глибше — у виконавчій дисципліні, контролі та внутрішніх механізмах відповідальності. Саме тому, на переконання військового, реальні зміни можливі лише за умови системних "чисток", у тому числі на рівні окремих підрозділів і загонів.

Окремо "Алекс" звернув увагу на логічний парадокс у кадровій політиці. Якщо посадовців змінюють з метою посилення структур, які вони очолювали, це означає, що на попередніх посадах вони були неефективними. Водночас виникає питання — чому таких людей намагаються використати для "підсилення" інших напрямків.

На думку лейтенанта, нинішні кадрові рішення виглядають масштабними лише зовні, але за суттю можуть виявитися політичною або управлінською виставою, а не справжньою реформою.

Водночас він підкреслив, що був би радий помилитися, якщо ці зміни справді приведуть до посилення структури та підвищення її ефективності.

Джерело: https://t.me/officer_33/6614
