Що кажуть військові про кадрові зміни в ДПСУ

Лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" скептично оцінив можливі наслідки зміни керівництва Державної прикордонної служби України, заявивши, що сам по собі кадровий крок навряд чи призведе до глибоких трансформацій у структурі.

Військові про кадрові зміни в Україні

За його словами, практика показує: одна людина не здатна змінити систему, навіть маючи сильну команду. Проблема полягає значно глибше — у виконавчій дисципліні, контролі та внутрішніх механізмах відповідальності. Саме тому, на переконання військового, реальні зміни можливі лише за умови системних "чисток", у тому числі на рівні окремих підрозділів і загонів.

Окремо "Алекс" звернув увагу на логічний парадокс у кадровій політиці. Якщо посадовців змінюють з метою посилення структур, які вони очолювали, це означає, що на попередніх посадах вони були неефективними. Водночас виникає питання — чому таких людей намагаються використати для "підсилення" інших напрямків.

На думку лейтенанта, нинішні кадрові рішення виглядають масштабними лише зовні, але за суттю можуть виявитися політичною або управлінською виставою, а не справжньою реформою.

Водночас він підкреслив, що був би радий помилитися, якщо ці зміни справді приведуть до посилення структури та підвищення її ефективності.



