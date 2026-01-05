Что говорят военные о кадровых изменениях в ГНСУ

Лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" скептически оценил возможные последствия смены руководства Государственной пограничной службы Украины, заявив, что сам по себе кадровый шаг вряд ли приведет к глубоким трансформациям в структуре.

Военные про кадровые изменения в Украине

По его словам, практика показывает: один человек не способен сменить систему, даже имея сильную команду. Проблема заключается гораздо глубже – в исполнительной дисциплине, контроле и внутренних механизмах ответственности. Именно поэтому, по убеждению военного, реальные изменения возможны только при системных "чистках", в том числе на уровне отдельных подразделений и отрядов.

Отдельно "Алекс" обратил внимание на логический парадокс в кадровой политике. Если должностных лиц изменяют с целью усиления возглавляемых ими структур, это означает, что на предыдущих должностях они были неэффективными. В то же время возникает вопрос — почему таких людей пытаются использовать для усиления других направлений.

По мнению лейтенанта, нынешние кадровые решения выглядят масштабными только снаружи, но, по сути, могут оказаться политическим или управленческим спектаклем, а не настоящей реформой.

В то же время, он подчеркнул, что был бы рад ошибиться, если эти изменения действительно приведут к усилению структуры и повышению ее эффективности.



