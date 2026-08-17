Россияне сжимают кольцо: Марьяна Безугла назвала лучшую кандидатуру на должность главы украинского фронта

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Недилько Ксения
Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с инициативой относительно радикальных кадровых изменений в высшем военном руководстве. По ее мнению, лучшим кандидатом на должность полноценного руководителя Командования объединенных сил ВСУ, развернутого на всю зону боевых действий, является основатель "Азова" и командир 3- го армейского корпуса Андрей Билецкий.
Андрей Билецкий
В то же время депутат выразила серьезный скептицизм относительно того, решится ли власть на такое назначение из-за бюрократических преград и предварительных кадровых ошибок. Она напомнила, что в свое время эту должность занимал Юрий Содоль, которого пришлось снимать с должности из-за громких расследований, общественного резонанса и компрометирующих фотографий.
Ситуация на передовой, по словам Безуглой, требует немедленных действий и не оставляет времени на промедление.
Депутат добавила, что осенью следует ожидать кратного увеличения вражеских атак.
Конечное слово в этом вопросе, как отмечает Безуглая, остается за высшим руководством государства.
По ее мнению, если Билецкого так и оставят руководить исключительно на уровне армейского корпуса без дальнейшего продвижения, это станет очередным отрицательным маркером для общества.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в политическом пространстве Украины тема потенциальных президентских выборов остается гипотетической, но активно обсуждаемой. По данным ряда социологических опросов разных исследовательских центров, в фокусе общественного внимания стабильно находятся четыре фигуры: Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Андрей Билецкий.