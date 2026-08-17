Россияне сжимают кольцо: Марьяна Безугла назвала лучшую кандидатуру на должность главы украинского фронта

Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с инициативой относительно радикальных кадровых изменений в высшем военном руководстве. По ее мнению, лучшим кандидатом на должность полноценного руководителя Командования объединенных сил ВСУ, развернутого на всю зону боевых действий, является основатель "Азова" и командир 3- го армейского корпуса Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий

"Никаким образом не идеализирую Андрея Билецкого, — отмечает политик, — но по совокупности навыков не вижу лучшей кандидатуры на руководителя украинского фронта".

В то же время депутат выразила серьезный скептицизм относительно того, решится ли власть на такое назначение из-за бюрократических преград и предварительных кадровых ошибок. Она напомнила, что в свое время эту должность занимал Юрий Содоль, которого пришлось снимать с должности из-за громких расследований, общественного резонанса и компрометирующих фотографий.

Ситуация на передовой, по словам Безуглой, требует немедленных действий и не оставляет времени на промедление.

"Россияне сжимают кольцо вокруг ключевой части Донецкого региона, — предупреждает она, — подбираются в такие областные центры, как Запорожье, Харьков и Сумы, а также наращивают удары по всей стране".

Депутат добавила, что осенью следует ожидать кратного увеличения вражеских атак.

Конечное слово в этом вопросе, как отмечает Безуглая, остается за высшим руководством государства.

"Решение здесь не только за Драпатым, — резюмирует нардепка, — но и за Зеленским, конечно. Прежде всего".

По ее мнению, если Билецкого так и оставят руководить исключительно на уровне армейского корпуса без дальнейшего продвижения, это станет очередным отрицательным маркером для общества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в политическом пространстве Украины тема потенциальных президентских выборов остается гипотетической, но активно обсуждаемой. По данным ряда социологических опросов разных исследовательских центров, в фокусе общественного внимания стабильно находятся четыре фигуры: Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Андрей Билецкий.



