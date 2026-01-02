logo

BTC/USD

89862

ETH/USD

3121.2

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Назначение Буданова руководителем ОП: Зеленский поставил точку
commentss НОВОСТИ Все новости

Назначение Буданова руководителем ОП: Зеленский поставил точку

Другим документом Иващенко Олег Иванович назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины

2 января 2026, 21:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях.

Назначение Буданова руководителем ОП: Зеленский поставил точку

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В частности, руководителем Офиса президента назначен Кирилл Буданов. Главное же управление разведки Минобороны возглавил Олег Иващенко. Документы размещены на сайте главы государства.

"Назначить Кирилла Алексеевича Буданова руководителем Офиса президента Украины", — говорится в одном из указов.

Другим документом Иващенко Олег Иванович назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Владимир Зеленский заявил, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко с сегодняшнего дня продолжит служить государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины.

На встрече с президентом руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах. По словам Зеленского, украинская разведка и дальше фокусируется на уменьшении российского экономического потенциала. Ведь чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении руководства Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.

Как сообщал портал "Комментарии", после назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса президента возглавить Главное управление разведки Минобороны может нынешний глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ и народных депутатов. В частности, об этом написал в соцсетях нардеп Ярослав Железняк.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости