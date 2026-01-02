Назначение Буданова руководителем ОП: Зеленский поставил точку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях.

В частности, руководителем Офиса президента назначен Кирилл Буданов. Главное же управление разведки Минобороны возглавил Олег Иващенко. Документы размещены на сайте главы государства.

"Назначить Кирилла Алексеевича Буданова руководителем Офиса президента Украины", — говорится в одном из указов.

Другим документом Иващенко Олег Иванович назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На встрече с президентом руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах. По словам Зеленского, украинская разведка и дальше фокусируется на уменьшении российского экономического потенциала. Ведь чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии.

