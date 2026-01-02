Президент анонсував звільнення голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека: що відомо

Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у керівництві Державної прикордонної служби.

Сергій Дейнеко. Фото: з відкритих джерел

За підсумками зустрічі з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком президент повідомив про звільнення голови ДПСУ Сергія Дейнека.

За словами Зеленського, протягом понад шести років під керівництвом Сергія Дейнека ДПСУ пройшла значний шлях розвитку та посилення. Глава держави відзначив, що нині підрозділи прикордонників разом з іншими складовими Сил оборони захищають Україну на передовій. Суттєво посилено також захист ділянок кордону України з РФ та Білоруссю.

"Водночас, є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну голови ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України", — зазначив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко відсьогодні продовжить служити державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України. Про це після зустрічі з Іващенком повідомив президент Володимир Зеленський. Таким чином він підтвердив припущення про призначення керівника СЗР начальником ГУР.

Видання "Коментарі" також писало, що президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.