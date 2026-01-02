Президент анонсировал увольнение главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека: что известно

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве Государственной пограничной службы.

Сергей Дейнеко. Фото: из открытых источников

По итогам встречи с министром внутренних дел Игорем Клименко президент сообщил об увольнении главы ГПСУ Сергея Дейнеко.

По словам Зеленского, более шести лет под руководством Сергея Дейнека ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Глава государства отметил, что в настоящее время подразделения пограничников вместе с другими составляющими сил обороны защищают Украину на передовой. Существенно усилена также защита участков границы Украины с РФ и Белоруссией.

"В то же время есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины", — отметил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко продолжит служить государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины. Об этом после встречи с Иващенко сообщил президент Владимир Зеленский. Таким образом, он подтвердил предположение о назначении руководителя СВР начальником ГУР.

Издание "Комментарии" также писало, что президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении руководства Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.