Після звільнення Малюка: хто став новим головою СБУ

Президент України Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Служби безпеки України. Голова СБУ Василь Малюк залишив посаду, а тимчасовим виконувачем обов’язків очільника відомства призначено генерала Євгенія Хмару.

Після звільнення Малюка новий т.в.о. голови СБУ став Євгеній Хмара

Володимир Зеленський після особистої зустрічі з Василем Малюком повідомив про його звільнення з голови СБУ. Згодом президент зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою, який став новим т.в.о. голови СБУ.

"Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", — повідомив президент.

Згодом призначення підтвердив радник президента з комунікаційних питань Дмитро Литвин, зазначивши, що Євгеній Хмара виконуватиме обов’язки голови СБУ в статусі т.в.о. Згодом з’явився указ президента від 5 січня 2026 року, який офіційно закріпив це рішення.

Указ про призначення Євгенія Хмари т.в.о. голови СБУ

