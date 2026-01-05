logo_ukra

Після звільнення Малюка: хто став новим головою СБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Після звільнення Малюка: хто став новим головою СБУ

Василь Малюк залишив посаду голови СБУ. Тимчасовим очільником служби указом президента став генерал Євгеній Хмара.

5 січня 2026, 14:40
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва Служби безпеки України. Голова СБУ Василь Малюк залишив посаду, а тимчасовим виконувачем обов’язків очільника відомства призначено генерала Євгенія Хмару.

Після звільнення Малюка: хто став новим головою СБУ

Після звільнення Малюка новий т.в.о. голови СБУ став Євгеній Хмара

Володимир Зеленський після особистої зустрічі з Василем Малюком повідомив про його звільнення з голови СБУ. Згодом президент зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою, який став новим т.в.о. голови СБУ.

"Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", — повідомив президент.

Згодом призначення підтвердив радник президента з комунікаційних питань Дмитро Литвин, зазначивши, що Євгеній Хмара виконуватиме обов’язки голови СБУ в статусі т.в.о. Згодом з’явився указ президента від 5 січня 2026 року, який офіційно закріпив це рішення.

Після звільнення Малюка: хто став новим головою СБУ - фото 2

Указ про призначення Євгенія Хмари т.в.о. голови СБУ

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський оголосив про звільнення голови СБУ. Василь Малюк відреагував на звільнення та виступив з заявою.

Також "Коментарі" писали про те, чому відбуваються кадрові перестановки у силовому блоці. Чому відбувалося звільнення очільника ГУР Кирила Буданова та інших осіб у спеціальних службаї України.



