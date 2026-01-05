После увольнение Малюка: кто стал новым главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Службы безопасности Украины. Председатель СБУ Василий Малюк покинул пост, а временным исполняющим обязанности главы ведомства назначен генерал Евгений Хмару.

После увольнения Малюка новый в.и.о. главы СБУ стал Евгений Хмара

Владимир Зеленский после личной встречи с Василием Малюком сообщил о его увольнении из главы СБУ. Впоследствии президент встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой, который стал новым в.и.о. главы СБУ.

"Украина добивается необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и признательности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим", — сообщил президент.

Впоследствии назначение подтвердил советник президента по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин, отметив, что Евгений Хмара будет исполнять обязанности главы СБУ в статусе в.и.о. Впоследствии появился указ президента от 5 января 2026 года, официально закрепивший это решение.

Указ о назначении Евгения Хмары и.о. главы СБУ

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объявил об увольнении главы СБУ. Василий Малюк отреагировал на увольнение и выступил с заявлением.

Также "Комментарии" писали о том, почему происходят кадровые перестановки в силовом блоке. Почему происходило увольнение главы ГУР Кирилла Буданова и других лиц в специальных службах Украины.