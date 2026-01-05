После увольнение Малюка: кто стал новым главой СБУ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Службы безопасности Украины. Председатель СБУ Василий Малюк покинул пост, а временным исполняющим обязанности главы ведомства назначен генерал Евгений Хмару.
После увольнения Малюка новый в.и.о. главы СБУ стал Евгений Хмара
Владимир Зеленский после личной встречи с Василием Малюком сообщил о его увольнении из главы СБУ. Впоследствии президент встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой, который стал новым в.и.о. главы СБУ.
Впоследствии назначение подтвердил советник президента по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин, отметив, что Евгений Хмара будет исполнять обязанности главы СБУ в статусе в.и.о. Впоследствии появился указ президента от 5 января 2026 года, официально закрепивший это решение.
Указ о назначении Евгения Хмары и.о. главы СБУ
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объявил об увольнении главы СБУ. Василий Малюк отреагировал на увольнение и выступил с заявлением.
Также "Комментарии" писали о том, почему происходят кадровые перестановки в силовом блоке. Почему происходило увольнение главы ГУР Кирилла Буданова и других лиц в специальных службах Украины.