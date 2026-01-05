logo

BTC/USD

93851

ETH/USD

3190.39

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика После увольнение Малюка: кто стал новым главой СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

После увольнение Малюка: кто стал новым главой СБУ

Василий Малюк покинул пост главы СБУ. Временным руководителем службы указом президента стал генерал Евгений Хмара.

5 января 2026, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене руководства Службы безопасности Украины. Председатель СБУ Василий Малюк покинул пост, а временным исполняющим обязанности главы ведомства назначен генерал Евгений Хмару.

После увольнение Малюка: кто стал новым главой СБУ

После увольнения Малюка новый в.и.о. главы СБУ стал Евгений Хмара

Владимир Зеленский после личной встречи с Василием Малюком сообщил о его увольнении из главы СБУ. Впоследствии президент встретился с начальником Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгением Хмарой, который стал новым в.и.о. главы СБУ.

"Украина добивается необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и признательности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО "А" СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим", — сообщил президент.

Впоследствии назначение подтвердил советник президента по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин, отметив, что Евгений Хмара будет исполнять обязанности главы СБУ в статусе в.и.о. Впоследствии появился указ президента от 5 января 2026 года, официально закрепивший это решение.

После увольнение Малюка: кто стал новым главой СБУ - фото 2

Указ о назначении Евгения Хмары и.о. главы СБУ

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объявил об увольнении главы СБУ. Василий Малюк отреагировал на увольнение и выступил с заявлением.

Также "Комментарии" писали о том, почему происходят кадровые перестановки в силовом блоке. Почему происходило увольнение главы ГУР Кирилла Буданова и других лиц в специальных службах Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости