logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика На що чекає Безугла після доповіді Федорова
commentss НОВИНИ Всі новини

На що чекає Безугла після доповіді Федорова

Федоров доповів про кадрові рішення, аудит постачання та нову систему контролю поля бою

19 січня 2026, 19:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністр оборони України Михайло Федоров доповів про ключові рішення, спрямовані на посилення обороноздатності держави та підвищення ефективності Збройних сил України.

На що чекає Безугла після доповіді Федорова

Федоров про кадрові рішення

Першим блоком доповіді стали кадрові рішення. За словами міністра, погоджено призначення, які мають посилити систему протиповітряної оборони. Зокрема, визначено кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за напрям малої ППО. Йдеться про трансформацію використання перехоплювачів, мобільних вогневих груп та інших підрозділів із метою досягнення максимальної ефективності в умовах масованих атак противника.

Другим напрямом роботи є аудит постачання озброєння та критично важливого обладнання у війська. Федоров наголосив, що завданням оборонного відомства є забезпечення гарантованої кількості безпілотників для кожної бойової бригади. Йдеться не лише про обсяги, а й про системність і безперебійність постачання на передову.

Третій блок доповіді стосувався розвитку технологічного контролю за полем бою. Міністр повідомив про продовження розбудови систем, які дозволяють фіксувати реальне ураження противника та аналізувати перебіг бойових дій. Мета — впровадження інструментів оперативного аналізу кожного удару ворога та кожної операції Сил оборони для підвищення якості управлінських і тактичних рішень.

Федоров подякував командам і партнерам, які забезпечують українську армію сучасними технологічними рішеннями, та анонсував презентацію нових напрацювань найближчим часом.

Водночас народна депутатка Мар’яна Безугла, коментуючи доповідь, заявила, що попри позитивні сигнали, в оборонному блоці очікують і подальших кадрових змін, зокрема на рівні Головнокомандувача ЗСУ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати двох днів переговорів української делегації зі Сполученими Штатами, які відбулися у США. За його словами, консультації мали прикладний характер і були зосереджені як на безпекових, так і на економічних питаннях.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/marybezuhla/5889
Теги:

Новини

Всі новини