На що чекає Безугла після доповіді Федорова

Міністр оборони України Михайло Федоров доповів про ключові рішення, спрямовані на посилення обороноздатності держави та підвищення ефективності Збройних сил України.

Федоров про кадрові рішення

Першим блоком доповіді стали кадрові рішення. За словами міністра, погоджено призначення, які мають посилити систему протиповітряної оборони. Зокрема, визначено кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за напрям малої ППО. Йдеться про трансформацію використання перехоплювачів, мобільних вогневих груп та інших підрозділів із метою досягнення максимальної ефективності в умовах масованих атак противника.

Другим напрямом роботи є аудит постачання озброєння та критично важливого обладнання у війська. Федоров наголосив, що завданням оборонного відомства є забезпечення гарантованої кількості безпілотників для кожної бойової бригади. Йдеться не лише про обсяги, а й про системність і безперебійність постачання на передову.

Третій блок доповіді стосувався розвитку технологічного контролю за полем бою. Міністр повідомив про продовження розбудови систем, які дозволяють фіксувати реальне ураження противника та аналізувати перебіг бойових дій. Мета — впровадження інструментів оперативного аналізу кожного удару ворога та кожної операції Сил оборони для підвищення якості управлінських і тактичних рішень.

Федоров подякував командам і партнерам, які забезпечують українську армію сучасними технологічними рішеннями, та анонсував презентацію нових напрацювань найближчим часом.

Водночас народна депутатка Мар’яна Безугла, коментуючи доповідь, заявила, що попри позитивні сигнали, в оборонному блоці очікують і подальших кадрових змін, зокрема на рівні Головнокомандувача ЗСУ.

