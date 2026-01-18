logo_ukra

Умєров вперше розкриває деталі двох днів перемовин у США
commentss НОВИНИ Всі новини

Умєров вперше розкриває деталі двох днів перемовин у США

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив деталі двох днів переговорів у США та анонсував їх продовження на наступному етапі консультацій у Давос

18 січня 2026, 23:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати двох днів переговорів української делегації зі Сполученими Штатами, які відбулися у США. За його словами, консультації мали прикладний характер і були зосереджені як на безпекових, так і на економічних питаннях.

Умєров вперше розкриває деталі двох днів перемовин у США

Умєров про перемовини у США

Під час зустрічей сторони детально обговорили перспективи економічного розвитку України, а також так званий prosperity plan. Окрему увагу приділили питанню безпекових гарантій для України — з акцентом не на декларативних заявах, а на конкретних механізмах їх реалізації та впровадження на практиці.

Крім цього, українська сторона поінформувала американських партнерів про останні масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України. Умєров наголосив, що ці атаки є складовою системного тиску з боку держави-агресора та спрямовані на створення гуманітарних ризиків для цивільного населення.

За підсумками переговорів сторони дійшли згоди не зупинятися на досягнутому та продовжити роботу у форматі міжкомандних консультацій. Наступний етап діалогу планується провести у Давос, де обговорення буде поглиблене з урахуванням напрацьованих позицій.

У Міноборони зазначають, що такий формат дозволяє системно координувати дії з партнерами та переходити від загальних домовленостей до конкретних рішень, які мають посилити економічну стійкість України та її безпеку в умовах триваючої російської агресії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що міжнародні позиції президента Росії Володимира Путіна продовжують слабшати, а його публічні заяви дедалі рідше сприймають серйозно на світовій арені. Про це йдеться в аналітичному матеріалі The Washington Post, у якому зазначається, що Кремль стикається з одночасною втратою довіри з боку ключових міжнародних гравців і кризами серед власних союзників.



Джерело: https://censor.net/ua/n3596054
