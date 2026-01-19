Чего ждет Безуглая после доклада Федорова

Министр обороны Украины Михаил Федоров доложил о ключевых решениях, направленных на усиление обороноспособности государства и повышение эффективности Вооруженных сил Украины.

Федоров про кадровые решения

Первым блоком доклада стали кадровые решения. По словам министра, согласовано назначение, которое должно усилить систему противовоздушной обороны. В частности, определена кандидатура нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за направление малой ПВО. Речь идет о трансформации использования перехватчиков, мобильных огневых групп и других подразделений с целью достижения максимальной эффективности в условиях массированных атак противника.

Вторым направлением работы является аудит поставок вооружения и критически важного оборудования в войска. Федоров подчеркнул, что задачей оборонного ведомства является обеспечение гарантированного количества беспилотников для каждой боевой бригады. Речь идет не только об объемах, но и о системности и бесперебойности поставок на передовую.

Третий блок доклада касался развития технологического контроля над полем боя. Министр сообщил о продолжении развития систем, позволяющих фиксировать реальное поражение противника и анализировать ход боевых действий. Цель — внедрение инструментов оперативного анализа каждого удара врага и каждой операции сил обороны для повышения качества управленческих и тактических решений.

Федоров поблагодарил команд и партнеров, которые обеспечивают украинскую армию современными технологическими решениями, и анонсировал презентацию новых наработок в ближайшее время.

В то же время народная депутат Марьяна Безугла , комментируя доклад, заявила, что, несмотря на положительные сигналы, в оборонном блоке ожидают и дальнейшие кадровые изменения, в том числе на уровне Главнокомандующего ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах двух дней состоявшихся в США переговоров украинской делегации с Соединенными Штатами. По его словам, консультации носили прикладной характер и были сосредоточены как на вопросах безопасности, так и на экономических.