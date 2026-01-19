logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Чего ждет Безуглая после доклада Федорова
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего ждет Безуглая после доклада Федорова

Федоров доложил о кадровых решениях, аудите поставок и новой системе контроля поля боя

19 января 2026, 19:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министр обороны Украины Михаил Федоров доложил о ключевых решениях, направленных на усиление обороноспособности государства и повышение эффективности Вооруженных сил Украины.

Чего ждет Безуглая после доклада Федорова

Федоров про кадровые решения

Первым блоком доклада стали кадровые решения. По словам министра, согласовано назначение, которое должно усилить систему противовоздушной обороны. В частности, определена кандидатура нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за направление малой ПВО. Речь идет о трансформации использования перехватчиков, мобильных огневых групп и других подразделений с целью достижения максимальной эффективности в условиях массированных атак противника.

Вторым направлением работы является аудит поставок вооружения и критически важного оборудования в войска. Федоров подчеркнул, что задачей оборонного ведомства является обеспечение гарантированного количества беспилотников для каждой боевой бригады. Речь идет не только об объемах, но и о системности и бесперебойности поставок на передовую.

Третий блок доклада касался развития технологического контроля над полем боя. Министр сообщил о продолжении развития систем, позволяющих фиксировать реальное поражение противника и анализировать ход боевых действий. Цель — внедрение инструментов оперативного анализа каждого удара врага и каждой операции сил обороны для повышения качества управленческих и тактических решений.

Федоров поблагодарил команд и партнеров, которые обеспечивают украинскую армию современными технологическими решениями, и анонсировал презентацию новых наработок в ближайшее время.

В то же время народная депутат Марьяна Безугла , комментируя доклад, заявила, что, несмотря на положительные сигналы, в оборонном блоке ожидают и дальнейшие кадровые изменения, в том числе на уровне Главнокомандующего ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах двух дней состоявшихся в США переговоров украинской делегации с Соединенными Штатами. По его словам, консультации носили прикладной характер и были сосредоточены как на вопросах безопасности, так и на экономических.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/marybezuhla/5889
Теги:

Новости

Все новости