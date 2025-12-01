logo_ukra

На кордоні заборонили випускати Єрмака – нардеп
На кордоні заборонили випускати Єрмака – нардеп

Нардеп Гончаренко повідомив про заборону випускати ексголову ОП з країни

1 грудня 2025, 17:10
Автор:
Недилько Ксения

На прикордонні пункти пропуску нібито надійшов лист про заборону виїзду з України екс-голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За його словами, підстава для заборони – відповідний запит НАБУ.

"Насправді, вся ця історія – просто хрестоматійна.

Спочатку ти найактивніше долучаєшся до побудови людожерської системи, де за людьми полюють на вулицях, де частині суспільства заборонено перетинати кордон, де паралізовані механізми захисту прав людини, де все вручну та/або за чорний кеш.

А потім сам потрапляєш в її жернова.

Франкенштейн прийшов за одним з двох своїх батьків", – прокоментував цю новину нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Про це в відеозверненні до українців повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію", – наголосив глава держави.

На сайті Президента України вже з'явився відповідний указ про відставку Єрмака А.Б.



