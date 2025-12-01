На пограничные пункты пропуска якобы поступило письмо о запрете на выезд из Украины экс-главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

На границе запретили выпускать Ермака – нардеп

По его словам, основание для запрета – соответствующий запрос НАБУ.

"На самом деле, вся эта история – просто хрестоматийная. Сначала ты активно приобщаешься к построению людоедской системы, где за людьми охотятся на улицах, где части общества запрещено пересекать границу, где парализованы механизмы защиты прав человека, где все вручную и/или за черный кэш. А потом сам попадаешь в ее жернова. Франкенштейн пришел за одним из двух своих родителей", – прокомментировал эту новость нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке. Об этом в видеообращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт", – подчеркнул глава государства.

На сайте Президента Украины уже появился соответствующий указ об отставке Ермака А.Б.