Гончаренко висловився про переведення Буданова в ОП: чому це не кар’єрний ріст

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що переведення Кирила Буданова на роботу в Офіс президента не є підвищенням, а радше навпаки — способом обмежити його вплив.

Гончаренко про переведення Буданова з ГУР в ОП

За його словами, Володимир Зеленський традиційно дуже болісно реагує на стрімке зростання суспільної популярності окремих фігур. Це, як зазначає Гончаренко, стосується і керівника СБУ, і очільника ГУР. Президент, на його думку, системно відсуває людей, які стають надто впливовими в публічному просторі.

Саме тому, вважає депутат, Буданова відривають від Головного управління розвідки — структури, яка має реальну силу. ГУР — це не формальна посада, а потужна система з власною вертикаллю управління, тисячами військових і офіцерів, ресурсами та значною автономією.

Натомість Офіс президента, за оцінкою Гончаренка, є по суті адміністративною канцелярією. Там працює кілька сотень людей, переважно адміністративний персонал — радники, секретарі та обслуговуючі служби. Реального силового чи управлінського впливу ця структура не має.

Гончаренко наголосив, що весь вплив голови Офісу президента завжди тримався лише на одному чиннику — особистій близькості до Зеленського. Саме доступ до президента, а не формальні повноваження, визначає вагу цієї посади.

Тому, підсумовує депутат, йдеться не про підвищення Буданова, а про його переміщення з позиції реальної сили в контрольовану близькість до глави держави.

