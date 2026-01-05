Гончаренко рассказал, с чем у Буданова могут возникнуть серьезные проблемы

Народный депутат Алексей Гончаренко выразил сомнение в том, что Кирилл Буданов после кадровых изменений действительно станет человеком, приближенным к принятию решений президентом.

Гончаренко про будущий союз Буданова и Зеленского

По его словам, хотя Владимир Зеленский формально и подтягивает Буданова поближе к себе, параллельно он ограничивает его реальные возможности. В нынешней системе, отмечает Гончаренко, влияние определяется не должностью или статусом, а лишь одним фактором — готов ли президент тебя слушать и допускать во внутренний круг.

Именно с этим, по мнению депутата, у Буданова могут возникнуть серьезные проблемы. Зеленский, считает Гончаренко, воспринимает Буданова не как союзника, а потенциального конкурента.

А конкурентов, по такой логике, не пускают в настоящий внутренний круг. Их держат рядом, но на безопасной дистанции достаточно близко, чтобы контролировать, но недостаточно, чтобы они реально влияли на принятие решений.

Поэтому, заключает Гончаренко, формальная близость к президенту не означает реальной власти, и именно в этом ключевая разница между должностью и настоящим влиянием.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что перевод Кирилла Буданова на работу в Офис президента не является повышением, а скорее наоборот — способом ограничить его влияние.

По его словам, Владимир Зеленский традиционно очень болезненно реагирует на стремительный рост общественной популярности отдельных фигур. Это, как отмечает Гончаренко, касается и руководителя СБУ и руководителя ГУР. Президент, по его мнению, системно отодвигает людей, становящихся слишком влиятельными в публичном пространстве.

