Геращенко висловилася про інтриги з кадровими рішеннями

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що будь-які кадрові зміни в умовах активної фази війни повинні працювати виключно на посилення обороноздатності країни та внутрішньої єдності суспільства.

Геращенко про кадрові рішення

За її словами, прості перестановки в уряді не матимуть жодного позитивного ефекту без переформатування парламентської коаліції та створення так званого уряду порятунку. Такий уряд, на її переконання, має мати чітку програму дій, головною метою якої є системне посилення Збройних сил України. Заміна одного слабкого уряду на інший — з тими ж людьми, але в інших кріслах — лише затягує кризу.

Геращенко також наголосила, що будь-які зміни в силових структурах не повинні їх послаблювати, зривати спецоперації, які перебувають у стадії реалізації, або створювати ситуацію, коли ворог отримує підстави для оптимізму.

Окремо вона зазначила, що кадрові призначення в Офісі президента є внутрішньою справою глави держави. Водночас ключове значення мають не персоналії, а повноваження та принципи, якими керуватимуться призначені особи. На її думку, важливо зрозуміти, чи готові вони діяти в межах демократичних правил, чи ж їхньою метою стане посилення авторитарних підходів.

Депутатка застерегла, що кадрова політика, побудована на інтригах замість державної логіки та реальних потреб країни, неминуче зазнає поразки.

Особливу тривогу, за словами Геращенко, викликає ситуація, коли країну постійно розгойдують інформаційними хвилями — від обговорення нереалістичних планів миру до нелогічних кадрових рішень. Вона підкреслила, що замість цього суспільству потрібна серйозна й відверта розмова про те, як переграти ворога, що робити з мобілізацією, економікою та демографією, як реально наблизити мир і перейти до інноваційної моделі розвитку оборонно-промислового комплексу.

