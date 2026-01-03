Геращенко высказалась об интригах с кадровыми решениями

Народная депутат Ирина Геращенко заявила, что любые кадровые изменения в условиях активной фазы войны должны работать исключительно на усиление обороноспособности страны и внутреннего единства общества.

Геращенко про кадровые решения

По ее словам, простые перестановки в правительстве не будут иметь никакого положительного эффекта без переформатирования парламентской коалиции и создания так называемого правительства спасения. Такое правительство, по ее мнению, должно иметь четкую программу действий, главной целью которой является системное усиление Вооруженных сил Украины. Замена одного слабого правительства на другое – с теми же людьми, но в других креслах – только затягивает кризис.

Геращенко также подчеркнула, что любые изменения в силовых структурах не должны их ослаблять, срывать находящиеся в стадии реализации спецоперации или создавать ситуацию, когда враг получает основания для оптимизма.

Отдельно она отметила, что кадровые назначения в Офисе президента являются внутренним делом главы государства. В то же время, ключевое значение имеют не персоналии, а полномочия и принципы, которыми будут руководствоваться назначенные лица. По ее мнению, важно понять, готовы ли они действовать в рамках демократических правил, или же их целью станет усиление авторитарных подходов.

Депутат предупредила, что кадровая политика, построенная на интригах вместо государственной логики и реальных потребностей страны, неизбежно терпит поражение.

Особую тревогу, по словам Геращенко, вызывает ситуация, когда страна постоянно раскачивается информационными волнами — от обсуждения нереалистичных планов мира до нелогичных кадровых решений. Она подчеркнула, что вместо этого нужен серьезный и откровенный разговор о том, как переиграть врага, что делать с мобилизацией, экономикой и демографией, как реально приблизить мир и перейти к инновационной модели развития оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла резко раскритиковала возможные кадровые решения в силовом блоке, заявив, что увольнение главы Службы безопасности Украины при отсутствии изменений в высшем военном командовании является несправедливым и избирательным.