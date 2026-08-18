Дії Зеленського остаточно відвернуть Європу від України: експерт забив на сполох через наслідки

Корупційні скандали навколо представників найближчого оточення Володимира Зеленського дедалі більше виходять за межі внутрішньої політики та можуть впливати на відносини України з європейськими партнерами. Політолог Володимир Цибулько вважає, що для Києва головною проблемою стає не лише сама тема корупції, а й поступова втрата довіри.

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На його думку, у Берліні та Брюсселі вже оцінюють не тільки потреби України у фінансовій та військовій допомозі, а й те, наскільки прозоро працює державна система та чи однакові правила діють для всіх чиновників.

"Європа дедалі уважніше дивиться на те, чи здатні українські антикорупційні органи діяти незалежно, навіть коли йдеться про людей, наближених до президента. Для партнерів важливо не просто мати НАБУ, САП чи ВАКС, а бачити, що ці інституції реально можуть довести справу до результату незалежно від прізвищ і політичного впливу", – зазначив Цибулько.

Політолог наголошує: будь-які резонансні справи, у яких фігурують представники президентського або бізнесового оточення, автоматично привертають увагу міжнародних партнерів. Водночас сам факт близькості людини до Зеленського не доводить причетності президента до злочинів.

Однак для Європи важливим є ширше питання – чи не сформувалася в Україні система привілейованого доступу до державних ресурсів. Саме це, за словами експерта, може впливати на майбутні рішення щодо фінансування, реформ та європейської інтеграції.

"Україні й надалі допомагатимуть, адже стратегічно Європа зацікавлена в сильній українській державі. Але підтримка України та довіра до конкретної української влади – це вже не одне й те саме. Чим більше буде питань до боротьби з корупцією, тим жорсткішими ставатимуть умови для грошей, реформ і подальшого просування до ЄС", – пояснив Цибулько.

Портал "Коментарі" вже писав, що станом на ранок 18 серпня Верховна Рада не отримала від президента Володимира Зеленського подань на призначення нового міністра оборони та очільника Міністерства закордонних справ. Через це голосування за ключові кадрові рішення може бути відкладене.