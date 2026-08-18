Действия Зеленского окончательно отвлекут Европу от Украины: эксперт забил тревогу из-за последствий

Коррупционные скандалы вокруг представителей ближайшего окружения Владимира Зеленского все больше выходят за пределы внутренней политики и могут влиять на отношения Украины с европейскими партнерами. Политолог Владимир Цыбулько считает, что для Киева главной проблемой становится не только сама тема коррупции, но и постепенная утрата доверия.

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По его мнению, в Берлине и Брюсселе уже оценивают не только потребности Украины в финансовой и военной помощи, но и то, насколько прозрачно работает государственная система и действуют ли одинаковые правила для всех чиновников.

"Европа все внимательнее смотрит на то, способны ли украинские антикоррупционные органы действовать независимо, даже когда речь идет о людях, приближенных к президенту. Для партнеров важно не просто иметь НАБУ, САП или ВАКС, а видеть, что эти институции реально могут довести дело до результата независимо от фамилий и политического влияния", – отметил Цыбулько.

Политолог отмечает, что любые резонансные дела, в которых фигурируют представители президентского или бизнес-окружения, автоматически привлекают внимание международных партнеров. В то же время сам факт близости человека к Зеленскому не доказывает причастности президента к преступлениям.

Однако для Европы важен более широкий вопрос – не сформировалась ли в Украине система привилегированного доступа к государственным ресурсам. Именно это, по словам эксперта, может влиять на будущие решения по финансированию, реформам и европейской интеграции.

"Украине и дальше будут помогать, ведь стратегически Европа заинтересована в сильном украинском государстве. Но поддержка Украины и доверие к конкретной украинской власти – это уже не одно и то же. Чем больше будет вопросов по борьбе с коррупцией, тем более жесткими станут условия для денег, реформ и дальнейшего продвижения в ЕС", – пояснил Цыбулько.

Портал "Комментарии" уже писал, что на утро 18 августа Верховная Рада не получила от президента Владимира Зеленского представлений на назначение нового министра обороны и главы Министерства иностранных дел. Поэтому голосование за ключевые кадровые решения может быть отложено.