Зеленський підступно грається з вогнем: у Раді приголомшили заявою про бездіяльність президента

Станом на ранок 18 серпня Верховна Рада не отримала від президента Володимира Зеленського подань на призначення нового міністра оборони та очільника Міністерства закордонних справ. Через це голосування за ключові кадрові рішення може бути відкладене. Про ситуацію повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, керівництво парламенту станом на ранок не мало жодної конкретної інформації щодо президентських подань.

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"Останній апдейт по Погоджувальній Раді – подання на призначення міністрів немає. Чи буде взагалі на цьому тижні – невідомо", – написав депутат.

Железняк також зазначив, що щойно документи будуть внесені, їх можуть розглянути досить оперативно. Водночас наразі немає підтвердження, що питання міністрів винесуть на голосування вже найближчими днями.

Ситуація привернула додаткову увагу через те, що 18 серпня Верховна Рада відновила роботу після перерви. За даними українських ЗМІ, цього дня парламент не планував розглядати призначення керівників Міноборони та МЗС.

Кадрові перестановки в уряді розпочалися влітку. Після відставки попереднього Кабінету Міністрів було сформовано новий склад уряду на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Водночас питання керівництва окремими ключовими відомствами залишилося відкритим.

Раніше Зеленський заявляв про намір запропонувати на посаду міністра оборони Євгенія Хмару, який тимчасово виконує обов’язки очільника відомства. Щодо Міністерства закордонних справ у парламенті також обговорювали можливість продовження роботи Андрія Сибіги.

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