Чому Зеленський обрав Федорова

Ткачова Марія
Президент України розглядає Михайла Федорова як одного з ключових союзників у війні та технологічного драйвера, здатного суттєво посилити дронові й цифрові спроможності Сил оборони. Саме глибока залученість Федорова у розвиток військових технологій стала вирішальним аргументом для його нового призначення.
Зеленський ставить ставки на Федорова
У владі наголошують, що Федоров зарекомендував себе як ефективний управлінець у сфері цифровізації як цивільних, так і військових процесів. Його робота показала, що технологічні рішення можуть напряму впливати на обороноздатність держави, зокрема у питаннях безпілотників, зв’язку та автоматизації управління.
Що відомо про Михайла Федорова
Федоров є одним із найближчих соратників Володимира Зеленського ще з 2019 року. Він був цифровим стратегом президентської кампанії, радником, народним депутатом, а згодом — наймолодшим міністром в історії України.
Саме під його керівництвом було запущено застосунок "Дія" та реалізовано концепцію "держава у смартфоні", яка кардинально змінила підхід до взаємодії громадян із державою.
Міністерство цифрової трансформації також було безпосередньо залучене до розвитку військових технологій, зокрема до проєктів у сфері виробництва дронів та інноваційної оборони. Однією з ключових ініціатив стала платформа Brave1, спрямована на підтримку оборонних стартапів.
Федоров підтримує прямі контакти з провідними технологічними компаніями та є головним комунікатором України з Ілоном Маском щодо функціонування системи супутникового зв’язку Starlink, яка має критичне значення для фронту.
За результатами соціологічних досліджень восени 2024 року, Федоров був єдиним міністром в уряді, рівень довіри до якого перевищував рівень недовіри серед громадян.
Відповідно до Конституції України, остаточне рішення щодо призначення міністра оборони має ухвалити Верховна Рада за поданням президента.