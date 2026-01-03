Чому Зеленський обрав Федорова

Президент України розглядає Михайла Федорова як одного з ключових союзників у війні та технологічного драйвера, здатного суттєво посилити дронові й цифрові спроможності Сил оборони. Саме глибока залученість Федорова у розвиток військових технологій стала вирішальним аргументом для його нового призначення.

Зеленський ставить ставки на Федорова

У владі наголошують, що Федоров зарекомендував себе як ефективний управлінець у сфері цифровізації як цивільних, так і військових процесів. Його робота показала, що технологічні рішення можуть напряму впливати на обороноздатність держави, зокрема у питаннях безпілотників, зв’язку та автоматизації управління.

Що відомо про Михайла Федорова

Федоров є одним із найближчих соратників Володимира Зеленського ще з 2019 року. Він був цифровим стратегом президентської кампанії, радником, народним депутатом, а згодом — наймолодшим міністром в історії України.

Саме під його керівництвом було запущено застосунок "Дія" та реалізовано концепцію "держава у смартфоні", яка кардинально змінила підхід до взаємодії громадян із державою.

Міністерство цифрової трансформації також було безпосередньо залучене до розвитку військових технологій, зокрема до проєктів у сфері виробництва дронів та інноваційної оборони. Однією з ключових ініціатив стала платформа Brave1, спрямована на підтримку оборонних стартапів.

Федоров підтримує прямі контакти з провідними технологічними компаніями та є головним комунікатором України з Ілоном Маском щодо функціонування системи супутникового зв’язку Starlink, яка має критичне значення для фронту.

За результатами соціологічних досліджень восени 2024 року, Федоров був єдиним міністром в уряді, рівень довіри до якого перевищував рівень недовіри серед громадян.

Відповідно до Конституції України, остаточне рішення щодо призначення міністра оборони має ухвалити Верховна Рада за поданням президента.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародна депутатка Ірина Геращенко заявила, що будь-які кадрові зміни в умовах активної фази війни повинні працювати виключно на посилення обороноздатності країни та внутрішньої єдності суспільства.