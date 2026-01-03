Почему Зеленский выбрал Федорова

Рубрики
Президент Украины рассматривает Михаила Федорова как одного из ключевых союзников в войне и технологического драйвера, способного существенно усилить дроновые и цифровые возможности сил обороны. Именно глубокая вовлеченность Федорова в развитие военных технологий явилась решающим аргументом для его нового назначения.
Зеленский ставит ставки на Федорова
Власти подчеркивают, что Федоров зарекомендовал себя как эффективный управленец в сфере цифровизации как гражданских, так и военных процессов. Его работа показала, что технологические решения могут напрямую влиять на обороноспособность государства, в частности, в вопросах беспилотников, связи и автоматизации управления.
Что известно о Михаиле Федорове
Федоров является одним из ближайших соратников Владимира Зеленского с 2019 года. Он был цифровым стратегом президентской кампании, советником, народным депутатом, а впоследствии – самым молодым министром в истории Украины.
Именно под его руководством было запущено приложение "Действие" и реализована концепция "государство в смартфоне", которая кардинально изменила подход к взаимодействию граждан с государством.
Министерство цифровой трансформации также было непосредственно вовлечено в развитие военных технологий, в частности в проекты в сфере производства дронов и инновационной обороны. Одной из ключевых инициатив стала платформа Brave1, направленная на поддержку оборонительных стартапов.
Федоров поддерживает прямые контакты с ведущими технологическими компаниями и является главным коммуникатором Украины с Илоном Маском по функционированию системы спутниковой связи Starlink, имеющей критическое значение для фронта.
По результатам социологических исследований осенью 2024 года Федоров был единственным министром в правительстве, уровень доверия к которому превышал уровень недоверия среди граждан.
Согласно Конституции Украины, окончательное решение о назначении министра обороны должна быть принята Верховной Радой по представлению президента.