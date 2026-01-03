logo

Почему Зеленский выбрал Федорова

Зеленский делает ставку на Федорова как ключевую фигуру для технологического усиления армии

3 января 2026, 01:10
Ткачова Марія

Президент Украины рассматривает Михаила Федорова как одного из ключевых союзников в войне и технологического драйвера, способного существенно усилить дроновые и цифровые возможности сил обороны. Именно глубокая вовлеченность Федорова в развитие военных технологий явилась решающим аргументом для его нового назначения.

Почему Зеленский выбрал Федорова

Зеленский ставит ставки на Федорова

Власти подчеркивают, что Федоров зарекомендовал себя как эффективный управленец в сфере цифровизации как гражданских, так и военных процессов. Его работа показала, что технологические решения могут напрямую влиять на обороноспособность государства, в частности, в вопросах беспилотников, связи и автоматизации управления.

Что известно о Михаиле Федорове

Федоров является одним из ближайших соратников Владимира Зеленского с 2019 года. Он был цифровым стратегом президентской кампании, советником, народным депутатом, а впоследствии – самым молодым министром в истории Украины.

Именно под его руководством было запущено приложение "Действие" и реализована концепция "государство в смартфоне", которая кардинально изменила подход к взаимодействию граждан с государством.

Министерство цифровой трансформации также было непосредственно вовлечено в развитие военных технологий, в частности в проекты в сфере производства дронов и инновационной обороны. Одной из ключевых инициатив стала платформа Brave1, направленная на поддержку оборонительных стартапов.

Федоров поддерживает прямые контакты с ведущими технологическими компаниями и является главным коммуникатором Украины с Илоном Маском по функционированию системы спутниковой связи Starlink, имеющей критическое значение для фронта.

По результатам социологических исследований осенью 2024 года Федоров был единственным министром в правительстве, уровень доверия к которому превышал уровень недоверия среди граждан.

Согласно Конституции Украины, окончательное решение о назначении министра обороны должна быть принята Верховной Радой по представлению президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Ирина Геращенко заявила, что любые кадровые изменения в условиях активной фазы войны должны работать исключительно на усиление обороноспособности страны и внутреннего единства общества.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-02/zelenskiy-taps-new-defense-chief-to-boost-ukraine-s-drone-power
