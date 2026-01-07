Безугла анонсувала кіпіш у Верховній Раді: що планує здійснити

Рубрики
Ткачова Марія
Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що наступний тиждень у Верховній Раді буде пленарним, однак звичного режиму роботи парламенту не буде. За її словами, вона продовжує протест із вимогою кадрових змін у військовому керівництві та запуску повноцінної військової реформи.
Безугла продовжує вимагати відставки Сирського
Безугла заявила, що попри певні зрушення в обговоренні цих питань, головнокомандувач Збройних сил України досі залишається на посаді. Що стосується військової реформи, депутатка вважає, що наразі мова йде лише про розмови, тоді як у війську, за її словами, продовжуються проблеми з управлінням, зловживання, дезінформація та внутрішній безлад.
Вона також наголосила, що на тлі відсутності системних змін російські війська продовжують наступальні дії та намагаються прориватися в напрямку Запоріжжя, Дніпра і Краматорська.
У зв’язку з цим Безугла заявила, що не дозволить парламенту перейти до "звичайного" формату пленарних засідань і має намір постійно нагадувати про, на її думку, ключові проблеми в оборонному секторі.
Депутатка також зазначила, що останні тижні були для неї вкрай виснажливими, і жодних "канікул" вона не мала. Водночас, за її словами, боротьба за зміни у військовій сфері триває й надалі.