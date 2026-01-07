logo_ukra

Скандали.Політика Безугла анонсувала кіпіш у Верховній Раді: що планує здійснити
Безугла анонсувала кіпіш у Верховній Раді: що планує здійснити

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що продовжує публічний протест із вимогою звільнення головнокомандувача та проведення військової реформи напередодні пленарного тижня Верховної Ради

7 січня 2026, 21:41
Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що наступний тиждень у Верховній Раді буде пленарним, однак звичного режиму роботи парламенту не буде. За її словами, вона продовжує протест із вимогою кадрових змін у військовому керівництві та запуску повноцінної військової реформи.

Безугла анонсувала кіпіш у Верховній Раді: що планує здійснити

Безугла продовжує вимагати відставки Сирського

Безугла заявила, що попри певні зрушення в обговоренні цих питань, головнокомандувач Збройних сил України досі залишається на посаді. Що стосується військової реформи, депутатка вважає, що наразі мова йде лише про розмови, тоді як у війську, за її словами, продовжуються проблеми з управлінням, зловживання, дезінформація та внутрішній безлад.

Вона також наголосила, що на тлі відсутності системних змін російські війська продовжують наступальні дії та намагаються прориватися в напрямку Запоріжжя, Дніпра і Краматорська.

У зв’язку з цим Безугла заявила, що не дозволить парламенту перейти до "звичайного" формату пленарних засідань і має намір постійно нагадувати про, на її думку, ключові проблеми в оборонному секторі.

Депутатка також зазначила, що останні тижні були для неї вкрай виснажливими, і жодних "канікул" вона не мала. Водночас, за її словами, боротьба за зміни у військовій сфері триває й надалі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент Росії Володимир Путін відвідав різдвяне богослужіння на території закритого військового об’єкта, який має безпосередній зв’язок зі структурами воєнної розвідки РФ. Про це стало відомо після аналізу місця проведення служби та оточення російського лідера.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5772
