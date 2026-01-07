Белецкий рассказал, что происходит в СБУ после отставки Малюка

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий оценил кадровые изменения в Службе безопасности Украины после отставки Василия Малюка, отметив, что, несмотря на риски для обороноспособности страны, в СБУ удалось сохранить профессиональное ядро.

Билецкий про отставку Малюка

По его словам, отставку Малыша можно расценивать как ослабление оборонных возможностей государства, однако в то же время служба не потеряла наиболее опытных и результативных специалистов. Именно этот круг, по словам Белецкого, отвечал за разработку и реализацию самых резонансных и эффективных спецопераций последних лет.

Белецкий особо обратил внимание на назначение Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ. Он отметил, что Хмара был ближайшим соратником Малыша в военном направлении и непосредственно участвовал в планировании и руководстве ключевыми военными операциями.

По словам генерала, в значительной степени именно Хмара приложился к формированию спецподразделения Альфа в его нынешнем виде. Также он играл важную роль во время операции на острове Змеиный, в боях за Северодонецк и Лисичанск.

Положительно Белецкий оценил и назначение Александра Поклада на должность первого заместителя главы СБУ. Он подчеркнул, что данное решение позволяет сохранить высокий профессиональный уровень службы в сфере контрразведки.

В частности, именно Поклад в апреле 2022 руководил операцией по задержанию Виктора Медведчука. Кроме того, он принимал участие в разработке и реализации операций по ликвидации высокопоставленных российских военных, а также занимался выявлением и задержанием ключевых агентов российских спецслужб.

По мнению Белецкого, сохранение таких кадров позволяет СБУ оставаться эффективной даже в условиях кадровых изменений на самом высоком уровне.

