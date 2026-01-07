logo

BTC/USD

90947

ETH/USD

3136.41

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Белецкий рассказал, что происходит в СБУ после отставки Малюка
commentss НОВОСТИ Все новости

Белецкий рассказал, что происходит в СБУ после отставки Малюка

Андрей Белецкий прокомментировал кадровые изменения в СБУ, заявив, что, несмотря на отставку Василия Малюка, ключевые специалисты службы сохранены и получили повышение

7 января 2026, 21:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий оценил кадровые изменения в Службе безопасности Украины после отставки Василия Малюка, отметив, что, несмотря на риски для обороноспособности страны, в СБУ удалось сохранить профессиональное ядро.

Белецкий рассказал, что происходит в СБУ после отставки Малюка

Билецкий про отставку Малюка

По его словам, отставку Малыша можно расценивать как ослабление оборонных возможностей государства, однако в то же время служба не потеряла наиболее опытных и результативных специалистов. Именно этот круг, по словам Белецкого, отвечал за разработку и реализацию самых резонансных и эффективных спецопераций последних лет.

Белецкий особо обратил внимание на назначение Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ. Он отметил, что Хмара был ближайшим соратником Малыша в военном направлении и непосредственно участвовал в планировании и руководстве ключевыми военными операциями.

По словам генерала, в значительной степени именно Хмара приложился к формированию спецподразделения Альфа в его нынешнем виде. Также он играл важную роль во время операции на острове Змеиный, в боях за Северодонецк и Лисичанск.

Положительно Белецкий оценил и назначение Александра Поклада на должность первого заместителя главы СБУ. Он подчеркнул, что данное решение позволяет сохранить высокий профессиональный уровень службы в сфере контрразведки.

В частности, именно Поклад в апреле 2022 руководил операцией по задержанию Виктора Медведчука. Кроме того, он принимал участие в разработке и реализации операций по ликвидации высокопоставленных российских военных, а также занимался выявлением и задержанием ключевых агентов российских спецслужб.

По мнению Белецкого, сохранение таких кадров позволяет СБУ оставаться эффективной даже в условиях кадровых изменений на самом высоком уровне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что следующая неделя в Верховной Раде будет пленарной, однако привычного режима работы парламента не будет. По ее словам, она продолжает протест с требованием кадровых изменений в военном руководстве и запуске полноценной военной реформы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1127071-biletskyj-pro-kadrovi-zminy-v-sbu-vidstavka-malyuka-minus-ale-klyuchovi-figury-zberezheni-i-navit
Теги:

Новости

Все новости